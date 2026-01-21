Lợi nhuận LPBank tăng hơn 30 lần sau một thập kỷ

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và hợp nhất cả năm 2025 với kết quả tăng trưởng mạnh, lập kỷ lục mới về lợi nhuận.

LPBank báo lợi nhuận trước thuế đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Ảnh: LPB.

Riêng trong quý cuối năm ngoái, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 4.657 tỷ đồng , tăng 35% so với quý III và tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi. Thu nhập lãi thuần đạt 4.781 tỷ đồng , trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng hai chữ số, đạt 666 tỷ đồng . Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 87 tỷ đồng , đảo chiều tích cực so với mức lỗ 18 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 117 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ hơn 1 tỷ đồng . Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác tăng gấp đôi lên 1.254 tỷ đồng ; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng ghi nhận 51 tỷ đồng , so với mức 0 đồng của quý IV/2024.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng , giảm mạnh so với gần 10 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng hai chữ số, lên 1.964 tỷ đồng .

Sau khi trừ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và thuế thu nhập doanh nghiệp, LPBank báo lãi ròng 3.731 tỷ đồng trong quý IV, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

LỢI NHUẬN LPBANK CHẠM MỨC KỶ LỤC Nguồn: LPB. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 422 1348 1768 1213 2039 2427 3638 5690 7039 12168 14269

Kết quả tăng trưởng mạnh trong quý cuối năm đã góp phần đưa lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của LPBank lên 14.269 tỷ đồng , tăng 17% so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

So với mức lợi nhuận trước thuế khoảng 422 tỷ đồng năm 2015, thì sau một thập kỷ, LPBank đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận gần 34 lần.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của LPBank đạt 605.585 tỷ đồng , tăng 19% so với đầu năm. Quy mô huy động vốn đạt hơn 337.583 tỷ đồng (+19%), dư nợ cho vay khách hàng đạt 391.747 tỷ đồng (+18%). Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,68%.

Về chính sách nhân sự, năm 2025, tiền lương bình quân của cán bộ nhân viên LPBank đạt 24,87 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,11 triệu đồng so với năm 2024. Thu nhập bình quân đạt 27,65 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,83 triệu đồng.