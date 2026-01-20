Vietcombank bị thu hẹp khoảng cách

Không còn là sân chơi riêng của Vietcombank, nhiều ngân hàng lớn khác cũng đã báo lãi trên 10.000 tỷ đồng trong quý cuối năm 2025.

Đà tăng trưởng mạnh của VietinBank, BIDV, MB và VPBank đã thu hẹp khoảng cách lợi nhuận giữa các ngân hàng dẫn đầu. Ảnh: Nam Khánh.

Bức tranh lợi nhuận của ngành ngân hàng Việt Nam trong quý IV/2025 đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Lần đầu tiên, mốc lợi nhuận trước thuế 10.000 tỷ đồng trong một quý không còn là “đặc quyền” của một vài “ông lớn”, mà trở thành thành tích chung của nhiều ngân hàng top đầu.

Trong nhiều năm, Vietcombank gần như là đại diện duy nhất duy trì đều đặn mức lợi nhuận 10.000 tỷ theo quý. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cuối năm 2025 cho thấy khoảng cách giữa ngân hàng dẫn đầu và nhóm bám đuổi đang dần được thu hẹp.

Theo công bố mới nhất, Vietcombank cho biết đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh năm 2025. Sau khi đạt hơn 42.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong năm 2024, kết quả năm 2025 của ngân hàng này được ước tính vượt 45.000 tỷ đồng , cao nhất kể từ khi thành lập. Riêng trong 9 tháng đầu năm, Vietcombank đã ghi nhận hơn 33.000 tỷ đồng lợi nhuận, đồng nghĩa lợi nhuận quý IV/2025 ước đạt trên 12.000 tỷ đồng .

Cùng nhóm ngân hàng quốc doanh, VietinBank nổi lên là đối thủ cạnh tranh trực diện với Ngân hàng Ngoại thương. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ cả năm 2025 của ngân hàng này đạt trên 41.000 tỷ đồng , tăng tới 37% so với năm trước. Trong bối cảnh lợi nhuận lũy kế 9 tháng mới đạt hơn 27.500 tỷ đồng , phần lợi nhuận tạo ra trong quý IV năm ngoái của VietinBank được ước tính vượt 13.700 tỷ đồng . Nếu tính trên báo cáo hợp nhất, con số này có thể còn cao hơn, tiệm cận hoặc vượt 14.000 tỷ đồng .

BIDV cũng ghi dấu ấn đáng kể khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2025 vượt 36.000 tỷ đồng , tương đương mức lợi nhuận quý cuối năm ngoái vào khoảng hơn 12.000 tỷ, là mức cao nhất mà ngân hàng này từng đạt được trong một quý.

Trong khi đó, MB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 ước tính đạt trên 33.700 tỷ đồng , tăng gần 19% so với năm 2024. Trước đó, số liệu 9 tháng của nhà băng này đạt hơn 23.000 tỷ đồng , do đó, lợi nhuận quý IV/2025 của Ngân hàng Quân đội ước tính đạt khoảng 10.700 tỷ đồng .

Tương tự, VPBank cũng là đại diện góp mặt trong nhóm ngân hàng có lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng trong quý IV/2025. Báo cáo tài chính cho thấy ngân hàng này đạt 10.229 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý cuối năm ngoái, cao nhất 4 năm qua và tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt kỷ lục trên 30.600 tỷ đồng , tăng tới 53%.

Đáng chú ý, nhà băng này từng lập kỷ lục lợi nhuận quý trên 10.000 tỷ đồng vào đầu năm 2022, song chủ yếu là nhờ hưởng lợi từ các khoản thu nhập bất thường liên quan đến phí trả trước của thỏa thuận độc quyền bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng (bancassurance). Phải đến quý IV/2025, ngân hàng này mới quay trở lại mốc lợi nhuận 10.000 tỷ nhờ tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tính theo quý kinh doanh, nhà băng này đã có tổng cộng 11 quý ghi nhận lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng , trong đó chuỗi tăng trưởng liên tục kéo dài từ cuối năm 2023 đến nay. Dù vậy, VietinBank cũng đang cho thấy sức bật mạnh mẽ với 4 quý vượt mốc lợi nhuận này, thậm chí có những thời điểm vượt Vietcombank để dẫn đầu toàn ngành theo quý.

Xét trên bảng xếp hạng lợi nhuận năm, Vietcombank vẫn là ngân hàng có thành tích tốt nhất hệ thống. Tuy nhiên, lần đầu tiên sau nhiều năm, khoảng cách giữa ngân hàng dẫn đầu và nhóm phía sau không còn quá lớn.

Bên cạnh đó, việc các ngân hàng bám đuổi như VietinBank, BIDV, MB, VPBank đều ghi nhận mức tăng trưởng cao qua từng năm đang phản ánh rõ xu hướng cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn trong ngành ngân hàng.