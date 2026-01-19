VPBank báo lãi cao kỷ lục

Lãi trước thuế hợp nhất của VPBank trong quý IV/2025 đạt 10.229 tỷ đồng, cao nhất 4 năm qua. Lũy kế cả năm 2025, nhà băng này ghi nhận khoản lãi kỷ lục 30.624 tỷ đồng.

VPBank báo lãi đậm trong năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10.229 tỷ đồng . Đây cũng là mức lãi trước thuế cao nhất trong 14 quý gần đây của ngân hàng.

Riêng tại ngân hàng mẹ VPBank, khoản lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 ghi nhận 9.291 tỷ đồng , tăng 78%, chiếm đến 91% tổng lãi trước thuế hợp nhất của ngân hàng.

Kết quả trên được thúc đẩy bởi động lực từ các mảng kinh doanh cốt lõi, khi thu nhập lãi thuần tăng tới 29% mang về gần 13.000 tỷ đồng ; lãi từ hoạt động dịch vụ góp 1.698 tỷ đồng , tăng 69%; mua bán chứng khoán đầu tư có lãi gần 146 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2024 chỉ lãi nhỉnh hơn 200 triệu đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của VPBank cho thấy các mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 16.767 tỷ đồng . Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng bứt phá mạnh khi tăng gần gấp đôi, mang về 2.478 tỷ đồng .

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, đạt hơn 144 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ quý IV/2024 chỉ thu về chưa tới 4 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, một số mảng kinh doanh ghi nhận kết quả kém tích cực. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối sụt giảm mạnh 65%, chỉ đạt hơn 80 tỷ đồng . Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển sang thua lỗ 231 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm 2024 vẫn ghi nhận lãi 236 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng giảm sâu, chỉ đạt khoảng 2 tỷ đồng , bằng khoảng 1/4 cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động của ngân hàng trong quý IV cũng tăng mạnh 56%, tiêu tốn tới 5.924 tỷ đồng . Sau khi trừ đi chi phí dự phòng rủi ro và thuế doanh nghiệp, VPBank báo lãi ròng hợp nhất đạt 8.118 tỷ đồng , tăng 61% so với cùng kỳ.

VPBANK LÃI KỶ LỤC NĂM 2025 Nguồn: VPB. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 4929 8130 9199 10324 13019 14364 21220 10804 20013 30625

Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 30.625 tỷ đồng , tăng 53% so với 2024. Trong đó, ngân hàng mẹ góp 26.364 tỷ đồng , tương ứng tỷ lệ 86%.

Ngoài ra, các công ty con của VPBank cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. VPBankS ghi nhận 4.476 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 4 lần cùng kỳ, vượt kế hoạch đã điều chỉnh. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt hơn 34.000 tỷ đồng , gấp gần 4 lần thời điểm đầu năm; vẫn còn dư địa gần 34.000 tỷ nhờ nguồn vốn được củng cố sau IPO.

Trong quý IV/2025, thị phần môi giới trên HoSE của VPBankS tăng lên 3,2%, lọt top 10 công ty chứng khoán có thị phần cao nhất.

Trong mảng tài chính tiêu dùng, FE Credit có lãi năm thứ hai liên tiếp, đạt hơn 600 tỷ. Với lĩnh vực bảo hiểm, OPES báo lợi nhuận đạt hơn 638 tỷ đồng . Còn tại GPBank, chỉ sau một năm tái cơ cấu toàn diện, ngân hàng được chuyển giao bắt buộc này đã báo lãi hơn 500 tỷ.

Năm 2025, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 20-25% so với năm 2024 (tức 24.000-25.000 tỷ). Như vậy, ngân hàng đã vượt 21% kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm 2025, tổng tài sản hợp nhất VPBank đạt 1,26 triệu tỷ (+36%) và vượt 11% kế hoạch đề ra; dư nợ tín dụng đạt hơn 943.901 tỷ đồng (+35%); tiền gửi khách hàng đạt 628.045 tỷ đồng (+29%). Cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 của nhà băng này cũng giảm xuống dưới 3%.