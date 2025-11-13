Vì sao ngân hàng dồn dập tăng lãi suất tiết kiệm?

Theo chia sẻ từ lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng hiện cao hơn tăng trưởng huy động vốn khoảng 3%, cho thấy áp lực tăng lãi suất tiết kiệm hiện rất rõ ràng.

Lãi suất gửi tiết kiệm cho khách hàng cá nhân đang nhích tăng tại nhiều ngân hàng tư nhân. Ảnh: Nam Khánh.

Bước sang tháng 11, cuộc đua lãi suất huy động đang "nóng" trở lại khi hàng loạt ngân hàng thương mại, chủ yếu thuộc nhóm vốn hóa nhỏ, đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm cá nhân.

Chỉ trong nửa đầu tháng, đã có gần chục ngân hàng nâng lãi suất, dấu hiệu cho thấy mặt bằng huy động vốn bắt đầu nhích lên sau thời gian dài đứng yên.

Lãi suất gửi tiết kiệm nhích tăng

KienlongBank là cái tên gần nhất điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến (online) kể từ ngày 11/11, sau gần 8 tháng "án binh bất động". Ngân hàng này cộng thêm 0,2% cho các kỳ hạn 1-4 tháng và 6-7 tháng, trong khi giảm nhẹ 0,1% ở kỳ hạn 8-9 tháng.

Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 3,9%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn 8-9 tháng là 5,1%/năm; kỳ hạn 10-11 tháng ở 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng đạt 5,5%/năm. Với hình thức gửi tại quầy, lãi suất thấp hơn gửi online 0,2%.

LPBank cũng nâng biểu lãi suất gửi online cho khách hàng cá nhân từ ngày 10/11, với mức tăng 0,2-0,3% cho hầu hết kỳ hạn. Sau điều chỉnh, lãi suất cao nhất đạt 5,5%/năm cho kỳ hạn 18-60 tháng, trong khi kỳ hạn ngắn 1-5 tháng được đẩy lên 4,2%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng hưởng 5,3%/năm; kỳ hạn 12-16 tháng hưởng 5,4%/năm.

Với khách hàng lựa chọn gửi tiết kiệm tại quầy, lãi suất được hưởng cho kỳ hạn 1-11 tháng sẽ thấp hơn gửi online 0,5%, kỳ hạn 12 tháng thấp hơn 0,4% và kỳ hạn trên 12 tháng thấp hơn 0,2%.

Trong nhóm ngân hàng quy mô nhỏ, Bảo Việt Bank và PVcomBank cũng nhanh chóng nhập cuộc. Bảo Việt Bank điều chỉnh lãi suất sau hơn 7 tháng giữ nguyên, trong đó kỳ hạn 1-2 tháng tăng mạnh 0,5-0,6%, đưa lãi suất lên 4-4,2%/năm.

Các kỳ hạn 6-36 tháng giữ nguyên ở 5,45%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng ở 5,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở 5,8%/năm và cao nhất là 5,9%/năm cho kỳ hạn 13-36 tháng. Ở hình thức gửi tại quầy, lãi suất được nhận sẽ thấp hơn gửi online khoảng 0,5%.

PVcomBank thậm chí gây chú ý hơn khi "mạnh tay" tăng đồng loạt 0,5% cho tất cả kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, sau một năm không thay đổi biểu lãi suất. Với lần điều chỉnh này, lãi suất cao nhất tại PVcomBank đạt 6,3%/năm cho kỳ hạn 15-36 tháng, cũng là mức cao nhất thị trường hiện nay.

Các kỳ hạn còn lại như 1-5 tháng tăng lên 3,8-4,3%/năm; 6-11 tháng lên 5-5,2%/năm; kỳ hạn 12 tháng lên 5,6%/năm và kỳ hạn 13 tháng lên 5,8%/năm. Các khoản gửi tiết kiệm theo hình thức tại quầy, lãi suất khách hàng cá nhân được nhận sẽ thấp hơn khoảng 0,5% so với gửi online.

Không chỉ nhóm ngân hàng nhỏ, các "ông lớn" tư nhân cũng bắt đầu nhập cuộc. Techcombank tăng lãi suất huy động vào ngày 12/11, thêm 0,2-0,4% cho nhiều kỳ hạn. Sau điều chỉnh, kỳ hạn 1-2 tháng lên 3,95%/năm; kỳ hạn 3 tháng lên 4,75%/năm, cũng là mức tối đa theo quy định đối với tiền gửi dưới 6 tháng. Lãi suất kỳ hạn 4-5 tháng lên 4,35%/năm. Kỳ hạn 12 tháng là 5,75%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng là 5,25%/năm.

Với khách hàng gửi tại quầy, lãi suất được hưởng sẽ thấp hơn gửi online khoảng 0,7-0,9% tùy kỳ hạn. Đây là lần tăng thứ hai của Techcombank chỉ trong chưa đầy nửa tháng.

Một nhà băng lớn khác là VPBank cũng điều chỉnh tăng 0,3% lãi suất huy động ngay đầu tháng 11, áp dụng cho hình thức gửi tại quầy, đưa lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng lên 4,2%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 5,1%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng đạt 5,3%/năm; kỳ hạn trên 18 tháng ở mức 5,4%/năm. Nếu gửi online, khách hàng được cộng thêm 0,2%.

Lãi suất huy động đã rục rịch tăng từ tháng 10. Ảnh: Nam Khánh.

Trước đó, trong tháng 10, một loạt nhà băng khác như Sacombank, SHB, HDBank, GPBank, NCB, BVBank, BacABank... cũng đã rục rịch tăng lãi suất.

Tuy nhiên, khảo sát cho thấy đợt tăng này mới chỉ diễn ra tại khối ngân hàng tư nhân, trong khi nhóm "Big 4" quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất. Trong đó, lãi suất với kỳ hạn gửi ngắn (1-3 tháng) vẫn dao động trong khoảng 1,6-2,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng dao động 2,9-3,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng khoảng 4,6-4,8%/năm và kỳ hạn trên 12 tháng ở 4,7-4,8%/năm.

Áp lực từ tín dụng tăng cao

Theo thống kê từ Chứng khoán KB, tính đến cuối tháng 9, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đã tăng 13,4% và là mức cao nhất nhiều năm, trong khi huy động vốn mới chỉ tăng 9,7%. Khoảng cách tăng trưởng này khiến thanh khoản hệ thống ngân hàng chịu áp lực và là nguyên nhân chính khiến các ngân hàng bắt đầu nâng lãi suất huy động.

Công ty chứng khoán này nhận định với định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ xuyên suốt trong năm nay, mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, một số nhà băng ghi nhận tín dụng tăng trên 20% chỉ trong 9 tháng, là nguyên nhân chính tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động.

Chứng khoán Vietcombank thì nhận định dư địa giảm lãi suất huy động trong thời gian tới gần như không còn, thậm chí tình hình có thể xoay ngược lại, khi xu hướng tăng nhẹ sẽ trở lại. Điều này xảy ra do 3 yếu tố chính, trong đó tín dụng nhiều khả năng bứt tốc vào cuối năm khi NHNN nới chỉ tiêu, buộc các ngân hàng - đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân - phải đẩy mạnh huy động vốn, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt thanh khoản cục bộ.

Cùng với đó, áp lực tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu và thị trường bất động sản, tài sản tài chính tăng "nóng" làm gia tăng nhu cầu tín dụng rủi ro, tạo động lực gián tiếp cho việc điều chỉnh lãi suất huy động lên mức hợp lý để kiểm soát dòng vốn.

Tại buổi chia sẻ trực tuyến công bố kết quả kinh doanh với nhà đầu tư mới đây, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính của Ngân hàng VPBank cũng chia sẻ tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài đang gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất cho các ngân hàng trong giai đoạn cuối năm.

Theo lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng hiện cao hơn tăng trưởng huy động vốn khoảng 3%.

"Các chỉ số này đã liên tục tăng trong thời gian gần đây, dẫn đến tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) của hệ thống ở mức tương đối cao, hiện khoảng 98% nếu chỉ tính thị trường 1. Đây là những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất hiện nay là rất rõ ràng", ông Trường nhấn mạnh.