Lãi suất tiết kiệm ngân hàng rục rịch tăng

Nhiều ngân hàng thương mại đã bắt đầu tăng nhẹ lãi suất huy động trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng giai đoạn cuối năm ở mức cao.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm nhích tăng tại một số ngân hàng thương mại. Ảnh: Nam Khánh.

Từ đầu tháng 10 đến nay, thị trường đã ghi nhận khoảng 6 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động, gồm GPBank, NCB, Vikki Bank, BacABank, VCBNeo và HDBank. Trong đó, BacABank thậm chí đã có 2 lần nâng lãi suất trong tháng này.

Lãi suất rục rịch tăng

Cụ thể, sau đợt tăng lãi suất ngày 9/10 với mức điều chỉnh 0,05-0,25%/năm ở các kỳ hạn ngắn, BacABank tiếp tục nâng lãi suất áp dụng từ ngày 20/10 thêm 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng và tăng 0,3%/năm với kỳ hạn 12-36 tháng, áp dụng với khách hàng cá nhân.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi dưới 1 tỷ đồng tại BacABank hiện ở mức 4,2-4,55%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng; 5,6-5,8%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng; và 5,9-6,1%/năm với kỳ hạn trên 12 tháng. Với số tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, khách hàng được cộng thêm 0,2%/năm mỗi kỳ hạn.

Cũng trong trung tuần tháng 10 vừa qua, HDBank đã thông báo tăng lãi suất huy động trực tuyến (online) cho các kỳ hạn 1-5 tháng của khách hàng cá nhân. Cụ thể, kỳ hạn gửi 1-2 tháng và 3-5 tháng cùng tăng 0,2% lên lần lượt 4,05%/năm và 4,15%/năm. Các kỳ hạn còn lại giữ nguyên ở mức 5,3%/năm (6-11 tháng), 5,6%/năm (12 tháng) và 5,5-5,8%/năm (trên 12 tháng). Với hình thức gửi tại quầy, lãi suất thấp hơn gửi online 0,4%.

Đáng chú ý, HDBank vẫn áp dụng mức lãi suất đặc biệt cho các khoản tiết kiệm có giá trị tối thiểu 500 tỷ đồng , với kỳ hạn 12 tháng hưởng 7,7%/năm và kỳ hạn 13 tháng hưởng lãi suất tới 8,1%/năm.

VCBNeo vừa qua cũng công bố biểu lãi suất mới dành cho khách hàng cá nhân gửi online tăng 0,25-0,3% ở nhiều kỳ hạn. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng 0,3% lên 5,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng đạt 5,8%/năm. Các kỳ hạn khác giữ ở mức 4,35-4,7%/năm (1-5 tháng), 5,45-5,6%/năm (7-11 tháng) và 5,8%/năm (trên 12 tháng). Nếu gửi tại quầy, khách hàng nhận lãi thấp hơn 0,3% so với khi gửi online.

Ngân hàng số Vikki Bank cũng đã tăng lãi suất tiết kiệm từ ngày 6/10. Hiện tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng tại nhà băng này nhận lãi suất 4,35-4,55%/năm (+0,1%); kỳ hạn 6 tháng nhận lãi 5,9%/năm (+0,2%); kỳ hạn 12-13 tháng hưởng 6,1%/năm (+0,1%). Hình thức gửi tại quầy nhà băng này áp dụng mức lãi suất thấp hơn online 0,2%.

Tương tự, NCB và GPBank cũng nâng lãi suất gửi tiết kiệm thêm 0,1%/năm ở hầu hết kỳ hạn. Sau điều chỉnh, NCB áp dụng mức lãi suất gửi tại quầy 4-4,4%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng; 5,35%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; và 5,6%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Nếu gửi online, khách hàng được cộng thêm 0,1% so với khi gửi ở quầy.

Tại GPBank, lãi suất gửi online cho khách hàng cá nhân ở kỳ hạn 1-5 tháng hiện ở mức 3,8-3,9%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,35%/năm; và kỳ hạn 12 tháng trở lên đạt 5,65%/năm. Gửi tại quầy, lãi suất thấp hơn khoảng 0,25%.

Các chuyên gia tại MBS cho rằng lãi suất huy động có thể chịu áp lực tăng cuối năm do nhu cầu tín dụng cao, đặc biệt sau khi NHNN cho phép nới thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Ảnh: Nam Khánh.

Lãi suất dự kiến còn tăng

Bên cạnh việc tăng lãi suất, nhiều ngân hàng lựa chọn hình thức ưu đãi như cộng thêm lãi suất hoặc tặng quà cho khách hàng gửi tiết kiệm để thu hút thêm nguồn vốn từ cư dân.

Sau khi kết thúc chương trình ưu đãi cộng thêm tới 0,8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng MB Bank (từ 29/9 đến 14/10), MB tiếp tục triển khai chương trình mới, cộng thêm lãi suất tối đa 0,5%/năm cho khách hàng đăng ký trở thành hội viên MB.

Techcombank cũng triển khai ưu đãi cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm dành cho hội viên Private hoặc Priority khi gửi kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Chương trình áp dụng từ 17-31/10, với số tiền gửi tối thiểu 20 triệu đồng.

Vietcombank thì tặng điểm thưởng VCB Loyalty tương ứng 0,1% giá trị khoản tiền gửi cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy, áp dụng đến 31/10.

Ngoài HDBank, nhiều ngân hàng cũng đang áp dụng mức lãi suất đặc biệt cho các khoản tiền gửi giá trị lớn. Tại ABBank, lãi suất cao nhất lên tới 9,65%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, áp dụng với khách hàng cá nhân gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên. PVCombank đưa ra mức lãi suất đặc biệt 9%/năm, cao gấp đôi mức thông thường (4-4,2%/năm), dành cho khách hàng gửi tại quầy kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng với số tiền tối thiểu 2.000 tỷ đồng .

Trong báo cáo phân tích gần đây, các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng lãi suất huy động có thể chịu áp lực tăng trong giai đoạn cuối năm do tín dụng mở rộng nhanh, đặc biệt sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép nới thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Theo số liệu của NHNN, tính đến hết tháng 7, tiền gửi dân cư tiếp tục lập đỉnh mới, đạt gần 7,75 triệu tỷ đồng , tăng 9,68% so với đầu năm. Riêng trong tháng 7, tiền gửi cư dân tăng thêm khoảng 54.087 tỷ đồng .

Báo cáo của NHNN cho thấy lãi suất tiền gửi VND bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng; 3,3-4%/năm cho kỳ hạn 1-6 tháng; 4,6-5,5%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng; 4,9-6,1%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng; và 6,9-7,3%/năm cho kỳ hạn trên 24 tháng.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), CPI 9 tháng năm 2025 tăng 3,27% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 3,19%.

Với mặt bằng lãi suất và diễn biến CPI như trên, lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện vẫn ở mức thực dương, nghĩa là cao hơn tỷ lệ lạm phát, giúp người gửi tiền không chỉ bảo toàn giá trị đồng tiền mà còn có lãi thực. Ngoài ra, quyền lợi của người gửi tiền vẫn được bảo đảm thông qua chính sách bảo hiểm tiền gửi hiện hành.

Trong bối cảnh kinh tế trong và người nước nhiều biến động, đây vẫn là những lý do chính giúp dòng tiền khu vực dân cư tiếp tục chảy mạnh vào các ngân hàng.