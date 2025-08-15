Dự báo mới về lãi suất huy động

Lãi suất huy động đang rục rịch tăng tại một số ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều dự báo, lãi suất huy động từ nay đến cuối năm ổn định, thậm chí có dư địa giảm nhẹ.

Lãi suất huy động rục rịch tăng trở lại

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động kể từ đầu tháng 8 tăng trở lại ở một số kỳ hạn chính.

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động trung bình tăng 0,01%, lên 4,48%; tại kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,04% lên 5,07%. Ngoài ra, các ngân hàng còn có chính sách để hút tiền gửi người dân.

Lãi suất huy động được dự báo ổn định và dự báo giảm dần đến cuối năm.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng bật tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29/7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,8% so với cuối năm 2024 và tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) ước tính tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khoảng 1,3-1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Do đó, điều này đã phần nào gây áp lực tăng lên lãi suất huy động ở nhóm ngân hàng tư nhân nhằm thu hút tiền gửi.

Lãi suất ổn định và giảm dần vào cuối năm

Tại cuộc họp với các ngân hàng thương mại đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước tái khẳng định định hướng điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản và yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp để giảm lãi suất tiền gửi, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn trong việc tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và các biện pháp khác để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Theo nhận định của BVSC, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát và áp lực tỷ giá ở mức vừa phải, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì mặt bằng lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ở mức thấp để thúc đẩy cầu tín dụng, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo MBS, đến cuối năm, lãi suất huy động dự kiến chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước trong tháng 7 cũng tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất huy động, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

"Điều này, cùng với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất 0,5% trong nửa cuối năm 2025, sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất VND - USD, qua đó tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước duy trì môi trường lãi suất thấp", báo cáo MBS cho hay.

Dựa vào các yếu tố trên, MBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng tư nhân sẽ có dư địa giảm nhẹ 0,02% về mức 4,7% vào cuối năm 2025.