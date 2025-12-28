Siêu đô thị thể thao Olympic sẽ có đấu trường eSports, tổ hợp sân golf

Khu đô thị thể thao Olympic do Vingroup triển khai sẽ được tích hợp siêu đấu trường thể thao điện tử eSports hàng chục nghìn chỗ và tổ hợp sân golf với 2 sân 18 hố.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại phía nam Thủ đô có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 925.000 tỷ đồng. Ảnh: Việt Hà.

Tập đoàn Vingroup vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là dự án có quy mô nghiên cứu 16.000 ha, trong đó khu vực đô thị khoảng 9.171 ha. Phạm vi triển khai thuộc 11 xã, phường tại Hà Nội với nhiều trục giao thông bao quanh như Quốc lộ 1, 21B, 21C, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Vành đai 3,5, Vành đai 4.

Chủ đầu tư cho biết hiện trạng khu vực triển khai chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp (chiếm 54%), đất dân cư nông thôn (gần 17%), nuôi trồng thủy sản (11%). Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên (hơn 8.700 ha).

Dự án gồm 4 phân khu chính. Trong đó, khu A rộng 1.743 ha, quy mô dân số 310.000 người, dự kiến phát triển đô thị với các tòa phức hợp cao tầng gắn với mô hình TOD. Khu này sẽ bố trí các tổ hợp mua sắm, vui chơi giải trí, hệ thống khách sạn, resort nghỉ dưỡng.

Khu B rộng 3.113 ha, quy mô 186.760 người sẽ phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với sân vận động đẳng cấp quốc tế. Nhằm thu hút các sự kiện quốc tế, chủ đầu tư sẽ xây dựng tổ hợp các công trình trọng điểm ở khu này gồm sân vận động Trống Đồng (135.000 chỗ), cung thể thao dưới nước Global Aquatic Arena (40.000 chỗ), tháp thể thao.

Bên cạnh đó, khu B còn bố trí siêu đấu trường thể thao điện tử eSports với hàng chục nghìn chỗ và tổ hợp sân golf với 2 sân 18 hố phục vụ giải đấu chuyên nghiệp.

Khu C rộng 1.832 ha, quy mô 190.572 người, tập trung phát triển khu đô thị dịch vụ, nghỉ dưỡng gắn với không gian sinh thái sông Hồng. Trong đó, có làng vận động viên quốc tế với hàng nghìn căn hộ, biệt thự; hệ thống khách sạn, resort cùng các khu ở sinh thái trong lõi đô thị.

Khu D rộng 2.483 ha, quy mô 183.750 người, dự kiến xây dựng trục cảnh quan đa chức năng gồm khu trung tâm dịch vụ thương mại sân golf, nhà thấp tầng.

Vingroup cho biết sẽ bố trí khu đất nhà ở xã hội độc lập với hạ tầng đồng bộ. Còn quỹ đất nhà xã hội tại các dự án nhà thương mại sẽ được xác định khi triển khai.

Giai đoạn 2030-2040, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện từng nhóm nhà ở của khu đô thị, xây dựng bệnh viện, trung tâm y khoa thể thao. Toàn bộ khu đô thị dự kiến hoàn thiện sau 2040.

Với quy mô khoảng 9.170 ha, tổng mức đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng , Khu đô thị thể thao Olympic vừa được khởi công tại phía nam Hà Nội chính là đại đô thị lớn nhất trong lịch sử đầu tư của Tập đoàn Vingroup. Đồng thời, đây cũng là dự án khu đô thị lớn nhất Việt Nam đến nay.