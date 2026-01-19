Xuất hiện cổ đông ngoại mới tại VPBank

Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của VPBank vừa ghi nhận sự xuất hiện của UBS AG London với hơn 82 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 1% vốn điều lệ.

Chủ tịch Ngô Chí Dũng hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất nắm hơn 4% vốn điều lệ VPBank. Ảnh: VPB.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, cập nhật đến ngày 16/1. Theo đó, danh sách ghi nhận sự xuất hiện của cổ đông tổ chức mới là UBS AG London.

Cụ thể, UBS AG London hiện nắm giữ gần 82 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,028% vốn điều lệ của ngân hàng. Đây là chi nhánh tại London (Anh) của UBS AG - tập đoàn tài chính, ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sĩ.

Trước đó, tại thời điểm ngày 19/7/2024, VPBank công bố có 17 cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, bao gồm 13 cổ đông cá nhân và 4 cổ đông tổ chức, nắm giữ tổng cộng gần 5,1 tỷ cổ phiếu, tương đương 64,2% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong nhóm cổ đông cá nhân, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank, là người sở hữu nhiều cổ phiếu nhất với 328,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,141% vốn điều lệ. Tổng cộng ông Dũng và các bên liên quan hiện nắm giữ 33,648% vốn tại VPBank.

Dẫn đầu nhóm cổ đông tổ chức là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - cổ đông chiến lược của VPBank - với gần 1,2 tỷ cổ phiếu, tương đương 15% vốn điều lệ.

Đến ngày 20/8/2024, VPBank ghi nhận thêm một cổ đông mới sở hữu trên 1% vốn là Tianhong Vietnamese Market Equity Launched QDII, với 91 triệu cổ phiếu, tương đương 1,14% vốn tại thời điểm báo cáo. Tuy nhiên, cập nhật đến ngày 9/10/2024, Composite Capital Master Fund LP (Anh) không còn nằm trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Trước đó, quỹ này từng nắm giữ 135 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,7% vốn (tại ngày 20/8).

Sau các biến động trên, hiện VPBank có 18 cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, gồm 13 cổ đông cá nhân và 5 cổ đông tổ chức.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2025 của ngân hàng này đạt 20.396 tỷ đồng , tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 17.073 tỷ đồng , tương ứng 84%.

Ngoài ra, các công ty con của VPBank cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong đó, VPBankS có lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đạt 3.260 tỷ đồng , gấp 4 lần cùng kỳ năm 2024, nhờ tăng trưởng đồng đều ở tất cả trụ cột hoạt động.

Ở mảng tài chính tiêu dùng, FE Credit tiếp tục duy trì đà phục hồi khi lợi nhuận 9 tháng đã tương đương kết quả cả năm 2024. Sau giai đoạn khó khăn, GPBank - ngân hàng yếu kém được chuyển giao bắt buộc về VPBank - cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi bắt đầu có lãi liên tục từ tháng 6/2025. Ban lãnh đạo ngân hàng GPBank cho biết kế hoạch đạt lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

Năm 2025, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 20-25% so với năm 2024, tương ứng khoảng 24.000- 25.000 tỷ đồng . Sau 9 tháng, ngân hàng đã hoàn thành 82-85% kế hoạch đề ra cho cả năm và vượt mức lợi nhuận của cả năm trước ( 20.003 tỷ đồng ).

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của VPBank đạt gần 1,18 triệu tỷ đồng , vượt xa mục tiêu 1,13 triệu tỷ đặt ra cho cuối năm nay. Huy động vốn toàn ngân hàng đạt 585.833 tỷ đồng , tăng 21% so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay khách hàng cùng thời điểm đạt 896.412 tỷ đồng , tăng 32% so với cuối năm 2024.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SSI, lợi nhuận quý IV/2025 của VPBank được kỳ vọng tăng trưởng tích cực nhờ tín dụng duy trì đà tăng cao (32-35% so với cùng kỳ) và chất lượng tài sản cải thiện. Tuy nhiên, biên lãi thuần (NIM) có thể chịu áp lực trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn gia tăng nhằm phục vụ mở rộng cho vay. SSI dự báo lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của VPBank có thể đạt 9.341 tỷ đồng , tăng 52% so với cùng kỳ.