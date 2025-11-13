Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
​​VPBankS hoàn tất đợt IPO kỷ lục, mang về gần 13.000 tỷ đồng

  • Thứ năm, 13/11/2025 16:10 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Ngày 12/11, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) hoàn tất đợt IPO, thu về gần 13.000 tỷ đồng, xác lập kỷ lục là thương vụ IPO lớn nhất của một công ty chứng khoán tại Việt Nam.

CHứng khoán VPBank vừa thông báo đã hoàn tất đợt IPO lịch sử. Ảnh: VPBankS.

Trong đợt phát hành này, VPBankS đã chào bán thành công 375 triệu cổ phiếu với giá 33.900 đồng/cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Nhờ đó, vốn chủ sở hữu của công ty tăng lên gần 33.000 tỷ đồng (chưa tính lợi nhuận để lại quý IV/2025), đưa VPBankS vươn lên vị trí thứ hai toàn ngành chứng khoán về quy mô vốn.

Trong suốt quá trình nhận đăng ký, VPBankS ghi nhận tổng khối lượng đăng ký mua lên tới 390,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 13.237 tỷ đồng, vượt lượng chào bán chính thức. Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu đạt 96,036%. Thương vụ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong đó Dragon Capital và Chứng khoán VIX.

Cơ cấu sở hữu sau phát hành cho thấy nhà đầu tư trong nước nắm giữ gần 1,77 tỷ cổ phiếu, tương đương 94,21% vốn điều lệ; nhà đầu tư nước ngoài sở hữu gần 109 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,79%. Trong đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) tiếp tục là cổ đông lớn nhất, nắm gần 1,5 tỷ cổ phiếu, chiếm 79,96% vốn điều lệ.

Hiện, VPBankS đang tiến hành các thủ tục hoàn trả tiền thừa cho nhà đầu tư, đăng ký lưu ký và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu. Song song, công ty triển khai quy trình niêm yết cổ phiếu, dự kiến cổ phiếu VPBankS sẽ được giao dịch trên sàn HoSE ngay trong tháng 12 tới.

Sau IPO, VPBankS cho biết sẽ tận dụng nguồn vốn huy động được để mở rộng 4 trụ cột kinh doanh chiến lược gồm ngân hàng đầu tư (IB), cho vay margin, tự doanh và môi giới. Đồng thời, công ty sẽ tăng cường tích hợp với hệ sinh thái của ngân hàng mẹ VPBank, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng hoạt động quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm và đầu tư mạnh vào nền tảng công nghệ.

Mục tiêu của VPBankS là duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 32%/năm trong 5 năm tới, hướng tới vị trí top 1 ngành chứng khoán Việt Nam về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế vào năm 2030.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.260 tỷ đồng, trong top 4 toàn ngành. Tổng tài sản đến cuối tháng 9 đạt 62.100 tỷ đồng, đưa công ty vào nhóm 3 công ty chứng khoán có quy mô lớn nhất thị trường.

Mảng cho vay margin tăng trưởng mạnh, đạt gần 27.000 tỷ đồng. Với nền tảng vốn được củng cố sau IPO, dư địa cho vay margin của VPBankS dự kiến được nâng lên khoảng 40.000 tỷ đồng, mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn tới.

Hồng Nhung

