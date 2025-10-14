VPBank lãi hơn 20.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Riêng quý III/2025, lãi trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 9.166 tỷ đồng (+77%), cao nhất trong 13 quý gần đây. Lũy kế 9 tháng, lãi nhà băng này đã vượt kết quả cả năm 2024.

Qua 9 tháng kinh doanh năm nay nhưng lợi nhuận VPBank đã vượt cả năm ngoái. Ảnh: Phương Lâm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 9.166 tỷ đồng . Đây cũng là mức lãi trước thuế cao nhất trong 13 quý gần đây của ngân hàng.

Riêng tại ngân hàng mẹ VPBank, khoản lợi nhuận trước thuế quý III ghi nhận 6.377 tỷ đồng , tăng 40%, chiếm đến 70% tổng lãi trước thuế hợp nhất của ngân hàng. Kết quả trên được thúc đẩy bởi động lực từ các mảng kinh doanh cốt lõi, khi thu nhập lãi thuần đi lên 23% và thu nhập từ phí ghi nhận kết quả khả quan.

Báo cáo tài chính hợp nhất của VPBank cũng cho thấy các mảng kinh doanh cốt lõi đều ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 22% đạt 15.061 tỷ đồng ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ bứt phá hơn gấp đôi, mang về 2.392 tỷ.

Đáng chú ý, mảng mua bán chứng khoán kinh doanh tăng vọt lên 1.287 tỷ đồng , gấp hơn 10 lần cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng mạnh gấp 8 lần.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận kết quả kém khả quan khi lãi thuần giảm mạnh xuống chỉ còn 4 tỷ đồng . Mảng mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển từ lãi sang lỗ. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tăng 2 chữ số.

Sau khi trừ đi các chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, VPBank báo lãi ròng quý gần nhất 7.364 tỷ đồng , cũng tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái.

VPBANK LÃI CAO NHẤT 3 NĂM Nguồn: VPB. Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 11146 4177 4514 1383 2550 2613 3117 2708 4182 4483 5187 6151 5015 6215 9166

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng này đạt 20.396 tỷ đồng (+47%). Trong đó, ngân hàng mẹ góp 17.073 tỷ đồng , tương ứng tỷ lệ 84%.

Ngoài ra, các công ty con của VPBank cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. VPBank cho biết tận dụng đà sôi động của thị trường chứng khoán và những lợi thế riêng có, VPBankS có lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng kinh doanh đạt 3.260 tỷ đồng , gấp 4 lần cùng kỳ năm 2024, nhờ tăng trưởng đồng đều ở tất cả trụ cột hoạt động.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt gần 27.000 tỷ đồng , đưa VPBankS vào top 3 công ty chứng khoán có dư nợ margin lớn nhất thị trường, đồng thời vẫn còn dư địa tăng thêm khoảng 13.500 tỷ đồng .

Ở mảng tài chính tiêu dùng, FE Credit tiếp tục duy trì đà phục hồi khi lợi nhuận 9 tháng đã tương đương kết quả cả năm 2024. Sau giai đoạn khó khăn, GPBank - ngân hàng yếu kém được chuyển giao về VPBank - cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi bắt đầu có lãi liên tục từ tháng 6/2025, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình tái cơ cấu.

Ban lãnh đạo ngân hàng GPBank cho biết kế hoạch đạt lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là hoàn toàn khả thi.

Năm 2025, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 20-25% so với năm 2024, tương ứng khoảng 24.000- 25.000 tỷ đồng . Như vậy sau 9 tháng, ngân hàng đã hoàn thành 82-85% kế hoạch đề ra cho cả năm và vượt mức lợi nhuận của cả năm trước ( 20.003 tỷ đồng ).

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của VPBank đạt gần 1,18 triệu tỷ đồng , vượt xa mục tiêu 1,13 triệu tỷ đồng đặt ra cho cuối năm nay. Huy động vốn toàn hệ thống đạt 585.833 tỷ đồng , tăng 21% so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay khách hàng cùng thời điểm đạt 896.412 tỷ, tăng 32% so với cuối năm 2024.