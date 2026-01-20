Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

HD Saison của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có diễn biến mới

  • Thứ ba, 20/1/2026 11:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HDBank đã được cổ đông thông qua chuyển đổi hình thức pháp lý của HD Saison sang công ty cổ phần, bước đi quan trọng mở đường cho kế hoạch niêm yết và huy động vốn thời gian tới.

HD Saison là công ty tài chính con của ngân hàng HDBank. Ảnh: Forbes.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank (HoSE: HDB) vừa công bố nghị quyết thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính TNHH HD Saison từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần.

Cụ thể, HDBank đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung này, với tỷ lệ tán thành đạt 81,82%. Hiện HD Saison có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng, trong đó HDBank nắm giữ 50% vốn điều lệ.

Theo nghị quyết, HDBank giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu của ngân hàng tại HD Saison sau khi doanh nghiệp này chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, đồng thời thông qua phương án chuyển đổi và các vấn đề phát sinh liên quan.

HDBank cho biết việc chuyển đổi hình thức pháp lý nhằm phù hợp với chiến lược mở rộng quy mô và phát triển dài hạn của HD Saison. Qua đó, doanh nghiệp có thể tăng cường năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch niêm yết, huy động vốn và thu hút nhà đầu tư, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị.

Việc chuyển đổi cũng nằm trong định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo của HDBank, bảo đảm hoạt động của HD Saison an toàn, ổn định và phù hợp với định hướng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm liền trước. Trong đó, HD Saison đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng; HD Securities ghi nhận lợi nhuận 614 tỷ đồng; Vikki Bank cũng đã có lãi sau 7 tháng chuyển đổi mô hình hoạt động.

Công ty Chứng khoán SSI ước tính lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của HDBank có thể đạt khoảng 6.300 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Đơn vị phân tích cho rằng biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng có thể giảm nhẹ trong quý IV do tín dụng tăng mạnh, ước tăng khoảng 30% từ đầu năm.

Tuy nhiên, thu nhập từ phí được kỳ vọng tiếp tục là điểm sáng nhờ hoạt động tư vấn. Bên cạnh đó, việc thoái vốn khỏi Vietjet dự kiến mang lại khoản lợi nhuận bất thường đáng kể, góp phần cải thiện lợi nhuận ròng và hỗ trợ HDBank hoàn thành các mục tiêu chiến lược cả năm.

Liên quan đến vốn điều lệ, sau khi chia gần 181 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông và phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho hơn 29.600 nhân viên, vốn điều lệ của HDBank đã tăng lên trên 50.000 tỷ đồng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Techcombank, HDBank, VPBank dự báo thắng lớn

MBS dự báo bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ phân hóa rõ nét năm nay, với nhóm tư nhân bứt tốc, trong khi khối quốc doanh chịu áp lực NIM và chi phí.

19:34 27/12/2025

HDBank chốt quyền chia gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng

HDBank thông báo chốt quyền chi trả gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng trong 19/12 - ngày cả nước khởi công, khánh thành 245 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1,34 triệu tỷ đồng.

12:00 10/12/2025

HDBank dẫn đầu tỷ suất lợi nhuận, vượt 14.800 tỷ đồng trong 9 tháng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

16:00 31/10/2025

Hồng Nhung

HD Saison Vietjet Air HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn HDBank TNHH hình thức pháp lý CTCP

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)

    Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)
    • Thành lập: 1989
    • Cổ đông lớn: Công ty cổ phần Sovico
    • Chủ tịch: Lê Thị Băng Tâm
    • Mã cổ phiếu: HDB

    Website

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

VietinBank, HDBank sap phat hanh hang ty co phieu moi hinh anh

VietinBank, HDBank sắp phát hành hàng tỷ cổ phiếu mới

11:27 21/11/2025 11:27 21/11/2025

0

Ba ngân hàng gồm VietinBank, HDBank và Saigonbank đồng loạt triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, dự kiến thực hiện từ cuối năm 2025 đến đầu 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý