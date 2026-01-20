HD Saison của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có diễn biến mới

HDBank đã được cổ đông thông qua chuyển đổi hình thức pháp lý của HD Saison sang công ty cổ phần, bước đi quan trọng mở đường cho kế hoạch niêm yết và huy động vốn thời gian tới.

HD Saison là công ty tài chính con của ngân hàng HDBank. Ảnh: Forbes.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank (HoSE: HDB) vừa công bố nghị quyết thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính TNHH HD Saison từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần.

Cụ thể, HDBank đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung này, với tỷ lệ tán thành đạt 81,82%. Hiện HD Saison có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng , trong đó HDBank nắm giữ 50% vốn điều lệ.

Theo nghị quyết, HDBank giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt các nội dung liên quan đến tỷ lệ sở hữu của ngân hàng tại HD Saison sau khi doanh nghiệp này chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, đồng thời thông qua phương án chuyển đổi và các vấn đề phát sinh liên quan.

HDBank cho biết việc chuyển đổi hình thức pháp lý nhằm phù hợp với chiến lược mở rộng quy mô và phát triển dài hạn của HD Saison. Qua đó, doanh nghiệp có thể tăng cường năng lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch niêm yết, huy động vốn và thu hút nhà đầu tư, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị.

Việc chuyển đổi cũng nằm trong định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo của HDBank, bảo đảm hoạt động của HD Saison an toàn, ổn định và phù hợp với định hướng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 14.803 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ năm liền trước. Trong đó, HD Saison đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng ; HD Securities ghi nhận lợi nhuận 614 tỷ đồng ; Vikki Bank cũng đã có lãi sau 7 tháng chuyển đổi mô hình hoạt động.

Công ty Chứng khoán SSI ước tính lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của HDBank có thể đạt khoảng 6.300 tỷ đồng , tăng 55% so với cùng kỳ. Đơn vị phân tích cho rằng biên lãi ròng (NIM) của ngân hàng có thể giảm nhẹ trong quý IV do tín dụng tăng mạnh, ước tăng khoảng 30% từ đầu năm.

Tuy nhiên, thu nhập từ phí được kỳ vọng tiếp tục là điểm sáng nhờ hoạt động tư vấn. Bên cạnh đó, việc thoái vốn khỏi Vietjet dự kiến mang lại khoản lợi nhuận bất thường đáng kể, góp phần cải thiện lợi nhuận ròng và hỗ trợ HDBank hoàn thành các mục tiêu chiến lược cả năm.

Liên quan đến vốn điều lệ, sau khi chia gần 181 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông và phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho hơn 29.600 nhân viên, vốn điều lệ của HDBank đã tăng lên trên 50.000 tỷ đồng .