Con trai ông Nguyễn Đức Thụy lần đầu lộ diện

Song song với kế hoạch đưa cổ phiếu lên sàn, Chứng khoán LPBank đã đề cử ông Nguyễn Xuân Thái - con trai ông Nguyễn Đức Thụy - vào vị trí Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai ông Nguyễn Đức Thụy được đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán LPBank. Ảnh: TTPĐ.

CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với hàng loạt nội dung quan trọng, gồm phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), kế hoạch niêm yết cổ phiếu, thay đổi nhân sự HĐQT và điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến chậm nhất đến 16h ngày 26/1.

Con trai ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện

Một trong những nội dung quan trọng được LPBS trình cổ đông lần này là việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT gồm bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến theo đơn từ nhiệm. Đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, HĐQT LPBS dự kiến duy trì cơ cấu gồm 7 thành viên, trong đó bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập và 1 thành viên HĐQT.

Danh sách ứng viên được đề cử gồm ông Phan Thành Sơn, ông Phạm Quang Hưng và ông Nguyễn Xuân Thái.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Thái chính là con trai ông Nguyễn Đức Thụy, cựu Chủ tịch HĐQT LPBank. Ông Thụy hiện giữ chức quyền Tổng giám đốc Sacombank.

Theo hồ sơ của ứng viên, ông Nguyễn Xuân Thái có trình độ Cử nhân Kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ), theo học trong giai đoạn 2022-2026. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông là Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng.

Việc nằm trong danh sách ứng viên tham gia HĐQT LPBS cũng đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của "thiếu gia" nhà ông Nguyễn Đức Thụy trong hoạt động kinh doanh của gia đình. Trước đó, một người con khác của ông Thụy là bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) cũng đã xuất hiện với vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình. Năm 2021, bà Mỹ Anh cũng từng góp 10% vốn vào Công ty CP Thaispace và giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

"Ái nữ" Nguyễn Ngọc Mỹ Anh của ông Nguyễn Đức Thụy hiện là Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình. Ảnh: NB FC.

Ngoài con trai ông Nguyễn Đức Thụy, 2 ứng viên còn lại dự kiến tham gia HĐQT LPBS là ông Phan Thành Sơn, Trưởng bộ phận Quản lý Đầu tư tại Thaiholdings, và ông Phạm Quang Hưng, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Niêm yết cổ phiếu trên HoSE

Một nội dung đáng chú ý khác được LPBS lấy ý kiến cổ đông đợt này là kế hoạch IPO với quy mô tối đa 126,68 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% số cổ phiếu đang lưu hành. Nếu đợt chào bán được triển khai thành công, vốn điều lệ của LPBS dự kiến tăng từ 12.668 tỷ đồng lên tối đa gần 13.935 tỷ đồng .

Theo phương án phát hành, nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa gần 69,7 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 5% lượng cổ phiếu chào bán, với điều kiện đăng ký theo bội số 100 cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu phân phối thành công được tự do chuyển nhượng, trong khi phần cổ phiếu tiếp tục phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm.

HĐQT LPBS được ủy quyền quyết định giá chào bán, song không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính quý gần nhất đã công bố. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng toàn bộ số vốn huy động được trong giai đoạn từ quý II đến hết quý IV/2026.

Trong đó, 50% nguồn vốn sẽ được dùng để đầu tư vào các giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi; 45% bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 5% còn lại phục vụ hoạt động tự doanh và các mảng kinh doanh khác.

Sau khi hoàn tất chào bán, LPBS sẽ đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thực hiện thủ tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trường hợp không đáp ứng điều kiện niêm yết, cổ phiếu LPBS sẽ được đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Nếu kế hoạch được thông qua, LPBS có thể trở thành cái tên tiếp theo gia nhập làn sóng IPO của các công ty chứng khoán, nối tiếp những thương vụ đáng chú ý trong giai đoạn cuối năm 2025 như TCBS, VPBankS hay VPS.

Ngoài ra, LPBS cũng lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh trụ sở chính. Theo đó, công ty dự kiến chuyển trụ sở từ tòa nhà tại số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM sang địa điểm mới tại số 257 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, LPBS từng được thông qua phương án chuyển trụ sở chính ra Hà Nội. Tuy nhiên, HĐQT cho biết việc điều chỉnh kế hoạch lần này nhằm phù hợp hơn với định hướng kinh doanh, quy mô nhân sự, chiến lược phát triển trong thời gian tới cũng như điều kiện mặt bằng tại các địa điểm dự kiến.