Gấp đôi doanh nghiệp bất động sản 'đóng cửa' quý I

Trong quý I, thị trường ghi nhận 726 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, song số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt 1.563 đơn vị, tăng 54%.

Dẫn số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Bộ Xây dựng cho biết trong quý I cả nước có 726 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (363 doanh nghiệp). Trung bình mỗi tháng có hơn 240 chủ đầu tư đóng cửa.

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng mạnh. Trong quý I/2026, có 1.563 doanh nghiệp bất động sản gia nhập thị trường, tăng 54% so với cùng kỳ 2025. Con số này cho thấy kỳ vọng vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường bất động sản đã tăng lên, dù ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.

Nói về thị trường bất động sản quý I vừa qua, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở của CBRE Việt Nam cho rằng sau giai đoạn biến động mạnh cả về vi mô lẫn vĩ mô, bất động sản đang bước vào quá trình sàng lọc tự nhiên mang tính tất yếu.

Theo ông, không chỉ trong quý I mà xuyên suốt năm 2026, thị trường sẽ bước vào giai đoạn "sàng lọc cực mạnh" khi các luật và nghị định mới được triển khai đồng bộ, qua đó loại bỏ các giá trị "ảo" và nhường chỗ cho những tài sản có tính bền vững cao.

Đồng thời, việc chuẩn hóa hoạt động môi giới và siết quản lý thuế sẽ góp phần loại bỏ đội ngũ môi giới tự phát, đưa thị trường tiến tới chuyên nghiệp và bền vững hơn...

Tương tự, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận tư vấn & nghiên cứu Savills Hà Nội cũng nhận định thị trường đang bước vào một giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ và sâu rộng.

Theo bà, việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng và các quỹ sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn, ưu tiên cho những dự án có tính khả thi cao và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Do đó, chỉ những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, dòng tiền ổn định và khả năng huy động vốn đa dạng mới có đủ nguồn lực để tiếp tục triển khai dự án và đưa ra các giải pháp hỗ trợ lãi suất phù hợp cho khách hàng.

"Quá trình này sẽ đào thải những đơn vị yếu kém và giữ lại những đơn vị có năng lực quản trị rủi ro tốt, biết cách cân đối lợi nhuận để đồng hành cùng người mua trong dài hạn", bà Đỗ Thu Hằng cho biết thêm.

Bộ Xây dựng cũng nhận định các yếu tố vĩ mô tiếp tục tạo sức ép lên thị trường, từ xu hướng thắt chặt tiền tệ, biến động thương mại đến rủi ro địa chính trị. Trong nước, chi phí vốn cao, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa ổn định và áp lực tài chính đang khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong triển khai dự án.

Tuy vậy, thị trường cũng xuất hiện những tín hiệu tích cực khi hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng và tạo điều kiện phát triển nguồn cung mới.

Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã ban hành nhiều Nghị quyết, Công điện nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, tập trung vào rà soát pháp lý dự án, thúc đẩy nhà ở xã hội, khơi thông tín dụng đi kèm kiểm soát rủi ro và tăng cường minh bạch thông tin. Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường dần ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới.