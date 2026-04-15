Công ty bất động sản của VinaCapital báo lỗ cả trăm tỷ đồng

Từ mức lãi hơn 767 tỷ đồng trước thuế trong năm 2024, VinaLiving Holdings - thương hiệu bất động sản thuộc VinaCapital - bất ngờ báo lỗ 163 tỷ đồng trong năm 2025.

VinaLiving là nhà phát triển dự án The Ocean Villas. Ảnh: VinaLiving Holdings.

CTCP VinaLiving Holdings vừa có báo cáo về tình hình tài chính năm 2025 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực.

Cụ thể, doanh nghiệp lỗ sau thuế 163 tỷ đồng , đảo chiều so với mức lãi 767 tỷ đồng của năm 2024. Số liệu lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng cho thấy bức tranh tương tự khi doanh nghiệp báo lỗ 165 tỷ đồng trong kỳ.

Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.344 tỷ đồng , giảm gần 11% so với đầu năm. Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 1.934 tỷ đồng , giảm hơn 250 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy vậy, áp lực nợ vẫn tập trung chủ yếu tại khoản “phải trả khác” với quy mô 1.707 tỷ đồng , chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nghĩa vụ nợ. Phần còn lại bao gồm nợ vay ngân hàng 177 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu 50 tỷ đồng .

Dữ liệu từ HNX cho thấy doanh nghiệp đã phát hành hai lô trái phiếu mã VLH12501 và VLH12502 với tổng giá trị 190 tỷ đồng vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định trong khoảng 10,5-11%/năm.

Theo đánh giá của VIS Rating vào tháng 12/2025, VinaLiving được xếp hạng tín nhiệm BBB, phản ánh mức độ tín nhiệm độc lập ở ngưỡng trung bình. Trong giai đoạn 2023-2024, doanh nghiệp duy trì biên EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) dao động 24-38%, cao hơn mặt bằng chung của ngành bất động sản, nhờ tập trung vào phân khúc cao cấp.

VinaLiving Holdings được thành lập năm 2019, có trụ sở tại TP.HCM. Theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp là thương hiệu phát triển bất động sản trực thuộc VinaCapital. Công ty đã triển khai nhiều dự án nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng và khu phức hợp cao cấp như Maia Resort Quy Nhon, The Ocean Villas Quy Nhon, Nine South Estates...

Bên cạnh vai trò chủ đầu tư, VinaLiving còn cung cấp dịch vụ quản lý dự án cho VinaCapital và các nhà đầu tư khác, bao gồm nghiên cứu khả thi, tư vấn giải pháp, quản lý thiết kế - thi công, cũng như hỗ trợ bán hàng và tiếp thị.

Trong giai đoạn từ năm 2023 đến 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu bình quân mỗi năm của VinaLiving Holdings đạt khoảng 1.000 tỷ đồng , chủ yếu đến từ hoạt động phát triển và quản lý bất động sản.

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp, cổ đông nước ngoài CTCP Đầu tư VLV - một pháp nhân liên quan đến VinaCapital - hiện nắm giữ tới 99,97% vốn tại VinaLiving Holdings.