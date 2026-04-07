Doanh nghiệp điện mặt trời, điện gió ồ ạt thua lỗ

Nhiều doanh nghiệp điện tái tạo báo lỗ hoặc lợi nhuận suy giảm trong năm 2025 khi chi phí lãi vay và khấu hao tiếp tục bào mòn hiệu quả kinh doanh.

Bức tranh tài chính năm 2025 của nhóm doanh nghiệp năng lượng tái tạo ghi nhận sự phân hóa rõ rệt, trong đó nhiều đơn vị đối mặt áp lực lợi nhuận suy giảm, thậm chí thua lỗ do chi phí tài chính và khấu hao gia tăng.

CTCP Năng lượng Hồng Phong 1 (HP1C) gây chú ý khi báo lỗ sau thuế gần 181 tỷ đồng , đảo chiều mạnh so với mức lãi hơn 71 tỷ đồng của năm 2024. Đây cũng là khoản lỗ lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính, đồng thời chấm dứt chuỗi kinh doanh có lãi kéo dài từ 2021 đến 2024, phản ánh sự suy giảm đáng kể về hiệu quả hoạt động.

Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của HP1C giảm hơn 180 tỷ đồng xuống còn 1.073 tỷ đồng , chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sụt giảm mạnh. Trong khi đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,83 lên 3,2 lần, với tổng nợ phải trả lên tới gần 3.439 tỷ đồng . Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu chiếm hơn 2.100 tỷ đồng , tạo áp lực lớn lên chi phí lãi vay và nghĩa vụ tài chính dài hạn.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra tại CTCP Năng lượng Hồng Phong 2 khi doanh nghiệp này ghi nhận khoản lỗ hơn 97 tỷ đồng trong năm 2025, trái ngược với mức lãi hơn 55 tỷ đồng của năm trước. Vốn chủ sở hữu theo đó giảm từ hơn 1.019 tỷ đồng xuống còn trên 922 tỷ đồng , trong khi tổng nợ tăng lên hơn 1.671 tỷ đồng .

Ở một diễn biến khác, Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 (HD2C) dù chưa công bố kết quả cả năm 2025 nhưng tình hình kinh doanh tiếp tục kém tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp lỗ hơn 114 tỷ đồng , nối dài chuỗi thua lỗ sau mức âm hơn 120 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Lũy kế, HD2C đã lỗ hơn 493 tỷ đồng , riêng năm 2024 và 2023 lần lượt ghi nhận mức lỗ 229 tỷ đồng và 159 tỷ đồng .

Tính đến giữa năm 2025, vốn chủ sở hữu của Hòa Đông 2 chỉ còn hơn 144,8 tỷ đồng , trong khi tổng nợ phải trả lên tới gần 2.813 tỷ đồng . Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng tăng vọt lên hơn 2.713 tỷ đồng , so với mức 817 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tất toán toàn bộ nợ trái phiếu (trước đó hơn 1.725 tỷ đồng ), sau khi thực hiện mua lại trước hạn các lô trái phiếu trị giá khoảng 1.730 tỷ đồng trong tháng 3/2025 theo thông tin từ HNX.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp vẫn duy trì được lợi nhuận, dù biên lãi tương đối mỏng. CTCP Ea Súp 1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt gần 66,4 tỷ đồng , nhích nhẹ so với mức gần 65 tỷ đồng của năm 2024.

Doanh thu tăng từ 880 tỷ đồng lên 946 tỷ đồng , trong khi tổng nợ giảm từ 2.142 tỷ đồng xuống còn khoảng 2.041 tỷ đồng . Dư nợ vay ngân hàng cũng được thu hẹp từ 1.739 tỷ đồng xuống gần 1.636 tỷ đồng .

Trong khi đó, CTCP Ea Súp 3 - chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp - ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 278 tỷ đồng trong năm 2025, giảm mạnh so với mức hơn 459 tỷ đồng của năm trước.