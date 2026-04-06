Nhà môi giới chứng khoán nào dẫn đầu thị phần HoSE?

Chứng khoán VPS tiếp tục gia tăng thị phần lên 15,32% trong quý I/2026, qua đó không chỉ giữ vững vị trí số một mà còn nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

10 công ty chứng khoán lớn hiện nắm giữ khoảng 69,05% thị phần môi giới trên HoSE. Ảnh: Phương Lâm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố bảng xếp hạng 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm lớn nhất trong quý I/2026, qua đó cho thấy bức tranh cạnh tranh tiếp tục phân hóa rõ nét trong nhóm dẫn đầu.

Dẫn đầu thị phần vẫn là Chứng khoán VPS với tỷ lệ 15,32%, tăng 1,04 điểm phần trăm so với quý IV/2025. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong top 10, giúp VPS không chỉ củng cố vị trí số một mà còn nới rộng khoảng cách với các đối thủ sau giai đoạn bị thu hẹp trước đó.

Xếp ngay sau là Chứng khoán SSI với 11,14%, trong khi Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) giữ vị trí thứ ba với 8,85%, giảm nhẹ so với mức 9% của quý trước.

Điểm đáng chú ý nhất trong quý vừa qua nằm ở cuộc cạnh tranh sát sao cho vị trí thứ tư. Chứng khoán Vietcap đã vượt lên trên Chứng khoán TP.HCM (HSC) để chiếm vị trí này với thị phần 7,35%, tăng mạnh 0,96 điểm phần trăm so với quý IV/2025. Đây cũng là mức thị phần cao nhất của Vietcap kể từ quý II/2020.

Trong khi đó, HSC dù vẫn ghi nhận tăng trưởng lên 7,3% (+0,56 điểm phần trăm) nhưng không đủ để giữ hạng, lùi xuống vị trí thứ 5 với khoảng cách rất sít sao.

Nhóm phía sau gần như không có nhiều xáo trộn về thứ hạng. Chứng khoán MB (MBS) đứng thứ 6 với 5,29%, tiếp đến là Chứng khoán VNDirect với 4,78%. Các vị trí thứ 8 và 9 lần lượt thuộc về Chứng khoán KIS Việt Nam (3,21%) và Chứng khoán VPBank (2,94%). Đáng chú ý, VPBankS đánh dấu quý thứ hai liên tiếp góp mặt trong top 10, dù thị phần có phần suy giảm nhẹ.

Ở vị trí cuối bảng, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ghi nhận sự trở lại với thị phần 2,87%, qua đó thay thế một cái tên bị loại khỏi top 10 trong quý trước.

Xét tổng thể, top 10 công ty chứng khoán hiện nắm giữ khoảng 69,05% thị phần môi giới trên HoSE, tăng so với mức 68,13% của quý IV/2025. Điều này đồng nghĩa với việc phần còn lại của thị trường (gồm khoảng 60 công ty chứng khoán) chỉ chia sẻ chưa tới 31% thị phần, cho thấy mức độ tập trung ngày càng cao vào nhóm dẫn đầu.