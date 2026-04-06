Mất mốc 1.700 điểm, VN-Index có tiếp tục rơi?

VN-Index dao động mạnh quanh 1.680 điểm. Các công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn trong trạng thái giằng co, ưu tiên tích lũy và "lướt sóng" ngắn hạn.

VN-Index thiếu thông tin hỗ trợ để hồi phục. Ảnh: Phương Lâm

Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận biên độ dao động lớn với mức rung lắc khoảng +/-30 điểm quanh ngưỡng 1.680 điểm. Dù diễn biến giằng co chiếm ưu thế, dòng tiền vẫn cho thấy sự lan tỏa tích cực giữa các nhóm ngành, trong đó lực kéo chủ đạo tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, bất động sản và ngân hàng.

Áp lực bán từ khối ngoại duy trì ở mức cao, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM và FPT, tạo ra không ít nhiễu động trong các phiên giao dịch. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là chỉ số vẫn duy trì được vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 1.680 điểm trong phần lớn thời gian của tuần, cho thấy lực cầu trong nước đủ sức hấp thụ lượng cung này.

Lũy kế cả tuần, khối ngoại bán ròng tổng cộng 3.868 tỷ đồng , tăng hơn 934 tỷ đồng so với tuần trước đó, phản ánh xu hướng rút vốn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.684,04 điểm, tăng 11,24 điểm (+0,67%) so với tuần trước.

Chưa có tín hiệu bứt phá rõ ràng

Các công ty chứng khoán tiếp tục đưa ra những đánh giá thận trọng về xu hướng ngắn hạn của thị trường trong bối cảnh VN-Index vẫn duy trì trạng thái giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen quanh vùng hỗ trợ quan trọng.

Theo phân tích kỹ thuật của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), dù VN-Index giảm 10 điểm trong phiên gần nhất, chỉ số vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quanh mốc 1.680 điểm. Trên khung đồ thị ngày, khu vực này đồng thời trùng với đường trung bình động MA20, qua đó tiếp tục đóng vai trò là nền hỗ trợ ngắn hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường chưa xuất hiện tín hiệu tiêu cực rõ ràng. Theo VCBS, điều này củng cố khả năng VN-Index sẽ tiếp tục vận động trong biên độ 1.680-1.750 điểm với các nhịp tăng giảm xen kẽ trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, kỳ vọng VN-Index có thể phục hồi trở lại ngay trong phiên đầu tuần này.

VN-Index thiếu động lực bứt phá. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục đối với các cổ phiếu đang trong xu hướng đi ngang nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ. Đồng thời, có thể tận dụng các nhịp rung lắc để giải ngân vào những cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý I tích cực, đặc biệt ở các nhóm ngành như bán lẻ và ngân hàng.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng VN-Index đã ghi nhận phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp với áp lực bán có dấu hiệu gia tăng khi chỉ số suy yếu quanh vùng 1.710 điểm.

Theo Yuanta, trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể tiếp tục quán tính giảm về vùng 1.640-1.660 điểm trong tuần giao dịch này trước khi hồi phục trở lại và hướng về vùng 1.710 điểm. Dù vậy, công ty này lưu ý rằng chỉ số đang trong nhịp hồi phục bắt đầu từ vùng 1.590 điểm, do đó các diễn biến rung lắc hiện tại vẫn nằm trong xu hướng tăng ngắn hạn.

Về chiến lược giao dịch, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để giải ngân với tỷ trọng nhỏ khi chỉ số lùi về vùng 1.640-1.660 điểm, đồng thời cân nhắc chốt lời khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1.710-1.730 điểm.

Đối với tầm nhìn trung hạn (1-5 tháng), Yuanta đánh giá thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và điều chỉnh với biên độ dao động dự kiến trong khoảng 1.560-1.760 điểm. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư trung hạn được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và hạn chế mở vị thế mua mới.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Theo Chứng khoán Vietcap, diễn biến cung - cầu hiện tại cho thấy trạng thái bán ngắn hạn đang có xu hướng lan rộng hơn, trong khi lực mua lại thu hẹp dần ngay cả khi VN-Index tiệm cận vùng hỗ trợ 1.665-1.675 điểm.

Trong bối cảnh đó, Vietcap cho rằng chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động trong biên độ hẹp, với vùng kháng cự gần nằm tại 1.715-1.725 điểm và hỗ trợ gần tại 1.665-1.675 điểm.

Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá thị trường vẫn đang trong quá trình tìm điểm cân bằng sau nhịp hồi phục của tuần trước.

Đối với Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index ghi nhận mức giảm nhẹ đi kèm thanh khoản thấp, cho thấy áp lực bán không lớn và diễn biến chủ yếu mang tính rung lắc kỹ thuật.

TPS đánh giá việc chỉ số đã vượt qua trendline giảm ngắn hạn là tín hiệu tích cực, cho thấy trạng thái tiêu cực trước đó đã phần nào được tháo gỡ. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên, phản ánh nhịp tăng hiện tại chủ yếu mang tính hồi phục kỹ thuật, chưa đủ cơ sở để xác nhận một xu hướng tăng bền vững.

Trong kịch bản cơ sở, TPS dự báo sau khi tiệm cận vùng kháng cự 1.740 điểm, thị trường có thể chuyển sang trạng thái tích lũy trong biên độ 1.665-1.740 điểm.

Về chiến lược, TPS khuyến nghị nhà đầu tư có thể thực hiện “lướt sóng” ngắn hạn với tỷ trọng vừa phải, ưu tiên mua tại vùng hỗ trợ và bán tại vùng kháng cự, đồng thời duy trì khoảng 50% tiền mặt trong danh mục. Trường hợp VN-Index giảm dưới mốc 1.665 điểm, nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy và tăng tỷ trọng tiền mặt để chờ đợi cơ hội rõ ràng hơn ở vùng giá thấp.

Trong khi đó, Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết mốc 1.700 điểm vẫn đang đóng vai trò là ngưỡng cản ngắn hạn quan trọng. Bên cạnh đó, thanh khoản toàn thị trường duy trì dưới mức trung bình trong suốt tuần, phản ánh dòng tiền lớn vẫn chưa thực sự quay trở lại, khiến đà tăng thiếu tính bền vững.

Một điểm đáng lưu ý là lực mua trong tuần qua tập trung chủ yếu vào 2 cổ phiếu VIC và VHM, đóng góp hơn 29 điểm vào mức tăng của chỉ số. Điều này cho thấy dòng tiền đang mang tính cục bộ, chưa lan tỏa rộng, qua đó khiến nhịp tăng hiện tại thiếu sự đồng thuận từ nhiều nhóm ngành.

Trong thời gian tới, ACBS kỳ vọng nhịp hồi phục có thể tiếp diễn, đưa VN-Index tiến tới kiểm định vùng kháng cự quan trọng quanh mốc 1.740 điểm, qua đó đánh giá rõ hơn sức mạnh của xu hướng tăng ngắn hạn.