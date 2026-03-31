Đại gia bất động sản Trung Quốc bất ngờ có lãi sau 3 năm thua lỗ

Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Country Garden đã chính thức có lãi sau 3 năm thua lỗ liên tiếp, đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý khi toàn ngành vẫn chìm trong khủng hoảng.

Theo báo cáo công bố tối 30/3 (giờ địa phương), Country Garden - tập đoàn bất động sản lớn hàng đầu Trung Quốc - đã ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt khoảng 154,9 tỷ nhân dân tệ ( 22,4 tỷ USD ). Doanh số bán hàng theo tỷ lệ sở hữu đạt 33,01 tỷ nhân dân tệ ( 4,8 tỷ USD ), với diện tích tiêu thụ khoảng 4,02 triệu m2, theo tờ Cailian.

Đáng chú ý nhất, doanh nghiệp này đã báo lãi ròng 1,6 tỷ nhân dân tệ ( 230 triệu USD ), trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông đạt khoảng 3,26 tỷ nhân dân tệ (khoảng 480 triệu USD ), đảo chiều mạnh so với khoản lỗ lên tới 32,8 tỷ nhân dân tệ ( 4,75 tỷ USD ) của năm trước.

Kết quả này đến ngay sau khi Country Garden hoàn tất tái cơ cấu nợ quy mô lớn, bao gồm cả trong và ngoài nước. Dù vậy, giới phân tích nhanh chóng đặt câu hỏi về chất lượng của mức lợi nhuận này.

Ông Liu Shui, Giám đốc nghiên cứu doanh nghiệp tại China Index Academy, cho rằng làn sóng “từ lỗ sang lãi” không chỉ xảy ra với Country Garden mà còn xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp địa ốc khác sau khi tái cơ cấu nợ.

Theo ông, phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của khoản nợ và giá trị thanh toán thực tế sẽ được ghi nhận một lần vào lợi nhuận kỳ hiện tại, tạo ra cái gọi là “lãi từ tái cơ cấu nợ”.

“Đây là khoản thu nhập mang tính một lần. Nếu loại bỏ yếu tố này, phần lớn doanh nghiệp vẫn đang thua lỗ ở cấp độ hoạt động”, ông Liu nhấn mạnh.

Thực tế, chính Country Garden cũng thừa nhận rằng nếu không tính các khoản lãi từ tái cơ cấu, hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty vẫn trong trạng thái âm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm sâu của thị trường bất động sản, kéo theo áp lực giảm giá tài sản.

Trong năm 2025, thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục chứng kiến xu hướng suy yếu cả về thanh khoản lẫn giá bán. Điều này buộc Country Garden phải trích lập dự phòng lớn.

Cụ thể, doanh nghiệp đã trích lập khoảng 44,5 tỷ nhân dân tệ ( 6,44 tỷ USD ) cho hàng tồn kho, bao gồm quỹ đất và các dự án đang triển khai. Đồng thời, thêm 10,5 tỷ nhân dân tệ ( 1,52 tỷ USD ) chi phí suy giảm giá trị tài sản tài chính và bảo lãnh tài chính cũng được ghi nhận, do ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô, điều kiện ngành và khó khăn của các đối tác.

Những con số này phản ánh thực tế rằng “cơn bão” của thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn chưa qua đi, bất chấp một số tín hiệu phục hồi cục bộ.

Khu nhà ở đang xây dựng của Country Garden tại Thiên Tân (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Dù lợi nhuận năm 2025 phần nào mang tính “kỹ thuật”, việc Country Garden đảo chiều vẫn có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý thị trường.

Là một trong những nhà phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc với chiến lược mở rộng thần tốc tại các đô thị cấp thấp và vùng ven, sự phục hồi của doanh nghiệp này được xem là tín hiệu tích cực đối với quá trình “hàn gắn” niềm tin trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh các chủ đầu tư tư nhân vẫn đang đối mặt với áp lực thanh khoản và tín dụng.

Kể từ khi Bắc Kinh siết chặt đòn bẩy tài chính thông qua chính sách “3 lằn ranh đỏ” vào năm 2022, hàng loạt “ông lớn” địa ốc như Evergrande, Country Garden rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán đúng hạn. Đáng chú ý, Evergrande trở thành tâm điểm của khủng hoảng với khoản nợ vượt 300 tỷ USD , gây hiệu ứng dây chuyền trên toàn ngành.

Theo SCMP, lĩnh vực bất động sản - chiếm tới 25-30% GDP Trung Quốc nếu tính cả các ngành liên quan - đã suy giảm mạnh, với doanh số và giá nhà liên tục đi xuống. Nhiều dự án bị đình trệ, niềm tin người mua suy yếu, thậm chí xuất hiện làn sóng tẩy chay trả nợ thế chấp tại một số địa phương.