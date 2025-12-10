Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lạm phát Trung Quốc lên cao nhất 2 năm

  • Thứ tư, 10/12/2025 12:08 (GMT+7)
Lạm phát tiêu dùng phục hồi nhờ giá thực phẩm tăng, song giảm phát sản xuất kéo dài, cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn chịu sức ép lớn từ bất động sản và nhu cầu yếu.

Nỗ lực kích cầu của chính phủ Trung Quốc giúp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng tháng thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu công bố ngày 10/12 của Cục Thống kê Trung Quốc (NBS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước - mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái, cao hơn mức tăng 0,2% của tháng 10 và phù hợp với dự báo trong khảo sát của Reuters.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,2% so với cùng kỳ, sâu hơn kỳ vọng giảm 2% và nối dài chuỗi giảm phát sang năm thứ 4. Việc giảm sâu chủ yếu do nền giá so sánh cao, nhưng cũng phản ánh nhu cầu sản xuất và hoạt động công nghiệp chưa phục hồi.

Lạm phát cơ bản (không tính giá thực phẩm và năng lượng) tăng 1,2% so với cùng kỳ, giữ nguyên đà tăng của tháng 10.

Theo bà Dong Lijuan, chuyên gia thống kê cấp cao của NBS, CPI Trung Quốc cải thiện chủ yếu nhờ giá thực phẩm tăng 0,2% so với năm trước, đảo chiều mức giảm 2,9% của tháng 10. Trong khi đó, giá năng lượng giảm mạnh 3,4%, góp phần ghìm đà tăng chung.

Các biện pháp tập trung vào tiêu dùng của Bắc Kinh tiếp tục tạo tác động nhất định: giá đồ gia dụng tăng 4,9%, quần áo tăng 2%. Tuy nhiên, giá ôtô xăng và xe năng lượng mới giảm tương ứng 2,5% và 2,4%, cho thấy cạnh tranh và áp lực giảm giá trong ngành xe vẫn rất lớn.

Đáng chú ý, giá trang sức vàng tăng tới 58,4% - mức tăng phản ánh xu hướng trú ẩn tài sản trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Tính theo tháng, CPI giảm 0,1% - thấp hơn mức tăng 0,2% được dự báo - do giá khách sạn, vé máy bay, vận tải và dịch vụ lữ hành hạ nhiệt sau kỳ nghỉ kéo dài hồi tháng 10.

Trong nhóm có mức giảm mạnh nhất về giá xuất xưởng, ngành khai thác - chế biến than đá giảm 11,8% so với cùng kỳ, khai thác dầu khí giảm 10,3%.

Trung Quoc anh 1

Biểu đồ mức lạm phát của Trung Quốc qua các năm. Biểu đồ: Reuters.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo áp lực giảm phát đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể kéo dài sang năm tới khi thị trường bất động sản ảm đạm và thị trường lao động yếu tiếp tục đè nặng chi tiêu hộ gia đình, buộc Bắc Kinh phải tăng cường hỗ trợ chính sách, theo CNBC.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm trong quý III, song vẫn được đánh giá có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% nhờ xuất khẩu phục hồi khi các nhà máy đẩy mạnh giao hàng sang các thị trường ngoài Mỹ.

Trong 11 tháng đầu năm, Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD, vượt mức kỷ lục cả năm được thiết lập hồi 2024, dù phải xoay xở trong môi trường thương mại toàn cầu ngày càng nhiều rào cản và bảo hộ.

Tại cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị đầu tháng này, Trung Quốc xác định mở rộng nhu cầu trong nước và tái cân bằng nguồn cung là những ưu tiên kinh tế hàng đầu năm 2026.

Theo ông Lisheng Wang, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Goldman Sachs, dù Bắc Kinh duy trì lập trường nới lỏng, họ tỏ ra thận trọng hơn với các gói kích thích quy mô lớn.

Ông nhận định nhà chức trách có thể phải đẩy mạnh thông điệp hỗ trợ và tung thêm biện pháp thúc đẩy tăng trưởng trong năm tới để bù đắp tác động từ bất động sản và thị trường lao động.

Phương Linh

Trung Quốc lạm phát CPI PPI kinh tế Trung Quốc

