Trung Quốc có thể đã mua vàng gấp 10 lần công bố

Lượng vàng Trung Quốc mua vào năm 2025 có thể cao gấp 10 lần so với mức công bố chính thức 25 tấn. Đưa tổng lượng vàng nước này nắm giữ thực tế lên tới hơn 5.000 tấn.

Lượng vàng mà Trung Quốc mua trong năm nay được cho là cao gấp 10 lần số liệu nước này đã công bố. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mới của El Pais, lượng vàng mà Trung Quốc mua có thể cao gấp 10 lần số liệu chính thức nước này đã công bố. Như vậy, quy mô dự trữ vàng thực tế của đất nước tỷ dân chỉ đang đứng sau Mỹ.

Dự trữ vàng lớn thứ 2 trên thế giới

"Giá vàng đang liên tục lập kỷ lục và theo các chuyên gia thị trường, Trung Quốc là một trong những nhân tố thầm lặng đứng sau đà tăng không thể cản nổi này", các nhà báo Inma Bonet và Guillermo Abril viết trên một nhật báo tiếng Tây Ban Nha.

Trong phiên giao dịch ngày 20/10, giá kim loại quý đã tăng vọt lên mức kỷ lục 4.380 USD /ounce, trong bối cảnh nhu cầu củng cố dự trữ bằng tài sản an toàn của các ngân hàng trung ương gia tăng.

Bonet và Abril lưu ý rằng các báo cáo độc lập về dòng chảy vàng có sự khác biệt đáng kể so với báo cáo chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Sự chênh lệch trong số liệu đã làm dấy lên nghi ngờ rằng một phần đáng kể lượng vàng Trung Quốc mua vào đã không được công bố.

Đây được xem như chiến lược nhằm tự bảo vệ mình trước rủi ro địa chính trị và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Michael Haigh, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Société Générale, cho rằng việc tích lũy vàng "là cách để đảm bảo an ninh cho đồng nội tệ".

Ông nhận định chiến lược gom vàng của Trung Quốc bắt đầu không lâu sau xung đột Nga - Ukraine, một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới.

Hiện, các nước phương Tây đã đóng băng vàng cùng các tài sản khác của Nga ở nước ngoài.

"Những quốc gia không muốn phải đối mặt với các biện pháp tương tự đã bắt đầu lo ngại và muốn chuyển vàng về nước. Họ mong muốn chuyển vàng ra khỏi hệ thống tài chính do Mỹ kiểm soát bởi chúng cũng có thể bị tịch thu", vị Giám đốc nói, đồng thời lưu ý rằng việc ông Trump đắc cử càng đẩy nhanh xu hướng này.

Theo số liệu chính thức của PBOC, Trung Quốc đã mua vàng trong 12 tháng liên tiếp, nâng dự trữ vàng lên 2.304 tấn vào cuối tháng 10, tương đương 8% tổng dự trữ ngoại hối và hiện đứng thứ 6 trên thế giới.

Tuy nhiên, Bruce Ikemizu, Giám đốc Hiệp hội Thị trường Vàng miếng Nhật Bản (JBMA), tin rằng con số này thấp hơn nhiều so với thực tế.

Ông cho biết PBOC đã "giảm nắm giữ USD và tăng mua vàng" trong nhiều tháng. Đây là quá trình tái cơ cấu danh mục dự trữ nhằm giảm phụ thuộc vào đồng bạc xanh.

Dựa trên mức chênh lệch giữa nhập khẩu vàng, sản xuất nội địa và số liệu dự trữ, tập đoàn tài chính hàng đầu châu Âu Société Générale ước tính lượng vàng mà Trung Quốc mua thực tế có thể cao gấp 10 lần báo cáo, khoảng 250 tấn thay vì 25 tấn.

Ngoài ra, từ giữa năm 2022, Trung Quốc cũng đã bổ sung hơn 1.080 tấn vàng.

"Đây không phải là những thương vụ đơn lẻ, mà là một quá trình tích lũy đều đặn và liên tục. Theo tính toán, Bắc Kinh mua trung bình 33 tấn/tháng trong những giai đoạn hoạt động mạnh, mức phù hợp để không làm xáo trộn một thị trường cực kỳ nhạy cảm với các giao dịch lớn", nội dung tờ nhật báo nêu.

Như vậy với tốc độ trên, Trung Quốc sẽ cần gần 10 năm để đưa tỷ trọng vàng lên 20% tổng dự trữ quốc tế.

Thách thức với các nhà giao dịch

Quy mô mua vàng không công bố của Trung Quốc đang làm gia tăng thách thức đối với các nhà giao dịch, những người phải tìm cách dự đoán diễn biến giá trong thị trường ngày càng bị chi phối bởi hoạt động thu mua của các ngân hàng trung ương, theo Financial Times.

Các nhà giao dịch cho biết họ phải tìm đến những nguồn dữ liệu khác để đánh giá nhu cầu, chẳng hạn như số đơn đặt hàng các thỏi 400 ounce mới đúc có số seri liên tiếp, thường được tinh luyện ở Thụy Sĩ hoặc Nam Phi.

Việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) liên tục gom vàng gây khó khăn cho nhiều nhà giao dịch. Ảnh: Reuters.

Sau đó, các thỏi vàng này sẽ được vận chuyển qua London rồi bay sang Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, các ngân hàng trung ương đã mạnh tay gom vàng, góp phần đẩy giá kim quý vượt 4.300 USD /ounce.

Dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy trong thập kỷ qua, tỷ trọng vàng trong dự trữ toàn cầu (ngoại trừ Mỹ) đã tăng từ 10% lên 26%, trở thành tài sản dự trữ lớn thứ hai sau đồng USD.

Theo ước tính của WGC dựa trên dữ liệu của Metals Focus, trong quý gần nhất, chỉ khoảng 1/3 lượng mua chính thức được công khai, giảm mạnh từ mức 90% cách đây 4 năm.

Các ngân hàng trung ương có thể chọn không báo cáo để tránh bị thị trường "bám đuổi" hoặc do các lý do chính trị.

Một số khác lo ngại rằng việc công khai mua vàng có thể khiến quan hệ với chính quyền Tổng thống Donald Trump xấu đi.

"Vàng được xem là một hàng rào phòng vệ thuần túy để chống lại Mỹ. Vì vậy, ngân hàng trung ương có lợi hơn khi không công bố đầy đủ", Nicky Shiels, chuyên gia tại MKS Pamp, nhận định.

Thậm chí, các bên bán cũng có lý do để tránh tiết lộ, nhằm giảm sự tác động đối với giá vàng trên thị trường.

Việc cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Gordon Brown công khai kế hoạch bán một nửa lượng vàng dự trữ hồi năm 1999 từng góp phần đẩy giá xuống thấp hơn.

Ở thời điểm đó, số vàng này chỉ thu về trung bình 275 USD /ounce, bằng khoảng 1/15 giá hiện nay.