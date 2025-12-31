Siêu thị 'cháy hàng' combo 12 trái nho 'ước nguyện'

Nhiều siêu thị, cửa hàng trái cây tại TP.HCM "đua" mở bán combo 12 trái nho "ước nguyện", thậm chí một số nơi cháy hàng và chỉ nhận đặt trước với số lượng có hạn.

Chị Trâm Nguyễn (28 tuổi, hiện sinh sống tại phường Gia Định, TP.HCM) vừa đặt 2 combo 12 trái nho "ước nguyện" để chia cho bạn bè ăn cùng vào lúc 0h ngày 1/1/2026.

Chị cho biết những năm trước thường không để ý đến "trend" này. Cho đến năm nay, các siêu thị, chuỗi cửa hàng trái cây cao cấp đều đồng loạt mở bán với mức giá phải chăng khiến chị háo hức mua thử. "Giá cả phải chăng, cùng loại nho chất lượng nên tôi không ngại chi tiền để mua về 'đu trend'", chị Trâm nói thêm.

Các siêu thị, cửa hàng trái cây đồng loạt mở bán combo 12 trái nho "ước nguyện", thậm chí nhiều nơi không còn hàng để bán. Ảnh: Anh Nguyễn.

Thực tế, những ngày qua, cụm từ "12 trái nho ước nguyện" liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Hàng loạt cửa hàng online cũng "đua" mở đặt trước combo này.

Trong các bài đăng, người bán khẳng định đây đều là loại nho sữa hoặc nho xanh không hạt được lựa chọn kỹ lưỡng và sẽ giao đến tay người tiêu dùng ngày 31/12 để bảo đảm chất lượng. Với mức giá 79.000-99.000 đồng/hộp 12 trái, các bài đăng nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác.

Đáng chú ý, các combo nho 12 trái cũng xuất hiện tại một số siêu thị lớn và chuỗi cửa hàng trái cây cao cấp ở TP.HCM, thậm chí nhanh chóng "cháy hàng". Tại hệ thống siêu thị Aeon, đơn vị này không chỉ mở bán combo nho xanh mà còn có các loại nho đỏ với đa dạng kích thước từ S đến XL.

Chuỗi siêu thị Kingfood Mart cũng triển khai các combo nho ước nguyện. Tuy nhiên, khi liên hệ với tổng đài tư vấn, nhân viên cho biết chương trình mở đặt trước 12 trái nho ước nguyện với giá 99.000 đồng/hộp đã kết thúc từ ngày 28/12 và các cửa hàng chỉ về đủ số lượng khách đã đặt để giao online.

Các chuỗi siêu thị còn bổ sung thêm nhiều loại nho với kích cỡ và màu sắc khác nhau để người tiêu dùng có thêm lựa chọn. Ảnh: Anh Nguyễn, Aeon Việt Nam.

Trong khi đó, ghi nhận tại chi nhánh Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) thuộc chuỗi siêu thị thực phẩm cao cấp Farmers Market, các combo 12 trái nho "ước nguyện" liên tục được khách online đặt mua và khách tại cửa hàng lựa chọn, khiến sản phẩm nhanh chóng "cháy hàng" cục bộ tại một số thời điểm trong ngày. Sản phẩm đang có giá niêm yết 89.000 đồng/hộp và khách hàng mua online có thể được trợ giá 50% trên các nền tảng giao hàng.

Nhân viên tại cửa hàng cho hay từ sáng đến đầu giờ chiều ngày 30/12, lượng khách tìm mua combo 12 trái nho "ước nguyện" tăng cao nên họ cũng phải liên tục sơ chế và xếp nho vào hộp để kịp trưng bày trên kệ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại tại Farmers Market cho biết siêu thị đã bắt đầu giới thiệu trào lưu ăn 12 trái nho "ước nguyện" đến khách hàng từ năm 2024.

Tuy nhiên, nhận thấy sức hút của văn hóa này ngày càng lớn, năm nay chuỗi đã có sự đầu tư bài bản hơn về mặt hình ảnh, thiết kế bao bì bắt mắt và quyết định ra mắt sớm ngay từ ngày 27/12 để kịp thời đáp ứng nhu cầu cũng như sự quan tâm của người tiêu dùng.

Siêu thị cũng lựa chọn nho mẫu đơn (Shine Muscat) và nho xanh không hạt để cho vào combo. Đây là hai dòng nho đang vào chính vụ nên đạt độ tươi ngon, giòn ngọt tốt nhất. Bên cạnh đó, việc chọn dòng nho có màu xanh cũng nhằm giữ đúng tinh thần nguyên bản của truyền thống ăn 12 trái nho may mắn bắt nguồn từ Tây Ban Nha.

Ông Lộc cho hay sức mua loại combo này hiện rất khả quan nhờ hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Tính trên toàn hệ thống đến ngày 30/12, Farmers Market đã bán ra hơn 2.000 combo.

Với đà tăng trưởng này, hệ thống kỳ vọng sẽ cán mốc 6.000 hộp bán ra khi kết thúc ngày 31/12. "Chúng tôi dự đoán doanh số sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh và đạt đỉnh điểm vào ngày 30-31/12, ngay sát thời khắc giao thừa", ông Lộc chia sẻ.

Nắm bắt được nhu cầu tăng cao, chuỗi siêu thị đã chủ động chuẩn bị hàng hóa với số lượng gấp 3 lần năm ngoái, đảm bảo nguồn cung dồi dào, phục vụ khách hàng mua sắm liên tục cho đến tận thời khắc giao thừa năm 2026.

Thực tế, ăn nho đêm giao thừa bắt nguồn từ một phong tục lâu đời tại Tây Ban Nha. Tại quốc gia này, 12 trái nho được gọi là uvas de la suerte - nho may mắn. Người dân có thói quen ăn 12 trái nho tương ứng với 12 tiếng chuông đồng hồ điểm sang năm mới, với mỗi quả đại diện cho một tháng trong năm. Nếu ăn trọn vẹn, suôn sẻ, người thực hiện tin rằng năm mới sẽ thuận lợi, hạnh phúc và ít trắc trở.

Vài năm trở lại đây, phong tục ăn nho của Tây Ban Nha được các bạn trẻ Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ và sau đó lan tỏa rộng rãi hơn qua từng năm.