Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy để thoát lỗ

  • Thứ năm, 19/2/2026 00:04 (GMT+7)
  • 00:04 19/2/2026

Sau 5 năm thua lỗ liên tiếp, Công ty Nước giải khát Chương Dương muốn bán nhà máy tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 nhằm cải thiện dòng tiền và tái cơ cấu tài chính.

Sá xị Chương Dương đã thua lỗ 5 năm liên tiếp. Ảnh: SCD.

CTCP Nước giải khát Chương Dương (UPCoM: SCD) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, trong đó đáng chú ý là đề xuất chuyển nhượng nhà máy tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3.

Theo HĐQT SCD, công ty đã nhận được một bản chào giá không ràng buộc từ bên mua và cho rằng phương án này có thể giúp cải thiện dòng tiền trong bối cảnh tài chính gặp nhiều sức ép.

Nhà máy Nhơn Trạch 3 từng được kỳ vọng là cú hích tái sinh thương hiệu Chương Dương khi khởi công năm 2019, với mục tiêu mở rộng danh mục sản phẩm, nâng công suất và giành lại thị phần. Tuy nhiên, sau khi đi vào vận hành, gánh nặng chi phí của doanh nghiệp lại gia tăng đáng kể.

Năm vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu thuần 160 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước và không hoàn thành mục tiêu 260 tỷ đặt ra đầu năm. Công ty theo đó báo lỗ sau thuế 80 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên gần 347 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết sản lượng tiêu thụ trong năm 2025 giảm 15% do sức mua yếu và cạnh tranh gay gắt, trong khi biên lợi nhuận co hẹp vì áp lực chi phí cố định. Tình trạng này khiến khoản lỗ năm 2025 gia tăng so với năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng nợ phải trả của Chương Dương ở mức hơn 759 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính chiếm khoảng 86%. Chi phí lãi vay riêng năm 2025 gần 43 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.

Đề xuất chuyển nhượng nhà máy xuất hiện trong bối cảnh công ty đã báo lỗ năm thứ 5 liên tiếp. Theo tờ trình, tình hình này đặt ra yêu cầu cấp thiết để HĐQT đưa ra các quyết định nhằm củng cố năng lực tài chính và khôi phục khả năng tự chủ dòng tiền.

CTCP Nước giải khát Chương Dương từng là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía Nam với sản phẩm sá xị con cọp nổi tiếng. Tuy nhiên, từ khi thị trường có sự xuất hiện của nhiều hãng nước giải khát nước ngoài, nước ngọt con cọp của Chương Dương đã nhanh chóng đánh mất thị phần.

Chương Dương hiện là công ty con của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Minh Khánh

