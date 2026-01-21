Giám đốc sá xị Chương Dương từ chức

Sau 5 tháng đương nhiệm, ông Vũ Thành Chung đã từ chức Giám đốc Công ty Nước giải khát Chương Dương, trong bối cảnh công ty vẫn thua lỗ kéo dài và vốn chủ sở hữu âm hơn 150 tỷ.

Giám đốc Công ty Nước giải khát Chương Dương từ chức sau 5 tháng. Ảnh: SCD.

CTCP Nước giải khát Chương Dương (UPCoM: SCD) vừa thông báo miễn nhiệm chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật với ông Vũ Thành Chung. Doanh nghiệp đồng thời bổ nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Thúy Phượng lên thay thế vị trí này. Các quyết định đều có hiệu lực từ ngày 16/1.

Quyết định này được HĐQT đưa ra sau một tháng nhận được đơn từ nhiệm của ông Chung.

Đáng chú ý, ông Chung chỉ mới đảm nhiệm vị trí Giám đốc SCD từ ngày 16/8/2025, để thay ông Phạm Tấn Lợi từ nhiệm với lý do sức khỏe.

Như vậy, ông Vũ Thành Chung đã rời ghế Giám đốc nhà sản xuất nước ngọt này chỉ sau khoảng 5 tháng tại nhiệm.

Trong đơn từ nhiệm gửi HĐQT trước đó, ông Chung cho biết đã nỗ lực hết mình để điều hành công ty với mong muốn từng bước thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, kết quả những tháng qua không có nhiều khởi sắc, ảnh hưởng đến kết quả chung của công ty.

"Tôi xin nhận trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ của mình", ông Chung viết trong đơn từ nhiệm.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa được Chương Dương công bố, doanh thu công ty nhích nhẹ so với cùng kỳ, lên gần 50 tỷ đồng . Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ kinh doanh bất động sản, trong khi nguồn thu cốt lõi là nước giải khát giảm hơn 10%.

Sau khi trừ hết chi phí, công ty lỗ sau thuế gần 7 tỷ đồng . Như vậy, đây là quý thua lỗ thứ 20 liên tiếp của công ty, nhưng mức lỗ giảm đáng kể so với các quý đầu năm.

Trong văn bản giải trình báo cáo tài chính, tân Giám đốc Nguyễn Thúy Phượng cho biết quý IV/2025, công ty tập trung tối ưu chi phí và cải thiện hoạt động nên kết quả kinh doanh tốt hơn với mức lỗ giảm so với cùng kỳ.

Thời gian tới, công ty sẽ tập trung cải thiện hiệu quả hoạt động nhằm sớm có lãi trở lại bằng việc mở rộng độ bao phủ và kênh phân phối để gia tăng sản lượng bán hàng thông qua việc tăng thêm số lượng nhà phân phối tại khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long; tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Lũy kế cả năm 2025, Sá xị Chương Dương có doanh thu thuần 160 tỷ đồng , giảm 12% so với năm trước và không hoàn thành mục tiêu 260 tỷ đồng đề ra. Công ty lỗ sau thuế 80 tỷ đồng , đánh dấu năm thua lỗ thứ 5 liên tiếp. Kết quả này nâng lỗ lũy kế của công ty lên gần 347 tỷ đồng .

Chương Dương từng là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía Nam với sản phẩm sá xị con cọp nổi tiếng. Tuy nhiên, từ khi thị trường có sự xuất hiện của nhiều hãng nước giải khát nước ngoài, nước ngọt con cọp của Chương Dương đã nhanh chóng đánh mất thị phần.

Chương Dương hiện là công ty con của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).