Các công ty con đem về gần 2.700 tỷ đồng tiền lãi cho Vietnam Airlines

Hệ sinh thái công ty con tiếp tục trở thành “bệ đỡ” lợi nhuận của Vietnam Airlines trong năm 2025 khi đóng góp gần 2.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho hãng hàng không này.

Theo báo cáo thường niên 2025, Vietnam Airlines hiện sở hữu 15 công ty con với tỷ lệ nắm giữ dao động từ 51% đến 100%. Nếu loại trừ Pacific Airlines, hệ sinh thái doanh nghiệp trực thuộc hãng bay quốc gia đã tạo ra hơn 49.710 tỷ đồng doanh thu trong năm vừa qua.

Đáng chú ý, tổng lợi nhuận trước thuế của nhóm công ty này đạt khoảng 2.690 tỷ đồng , tăng gần 54% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy các mảng dịch vụ phụ trợ hàng không tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đồng thời trở thành trụ cột quan trọng trong bức tranh kinh doanh của Vietnam Airlines.

Skypec tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng”

Nổi bật nhất trong hệ sinh thái vẫn là Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) khi tiếp tục giữ vị trí quán quân về lợi nhuận với hơn 605 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trên 125% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận tiệm cận giai đoạn đỉnh cao mà doanh nghiệp này từng ghi nhận trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tiền thân của Skypec là Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam, được thành lập năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu 400 tỷ đồng . Sau hơn 3 thập kỷ phát triển, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng gấp đôi, lên 800 tỷ đồng và vẫn do Vietnam Airlines sở hữu 100%.

Hiện doanh nghiệp này vận hành hệ thống kho chứa với tổng dung tích khoảng 200.000 m3, hiện diện tại 18 cảng hàng không nội địa cùng 4 sân bay quốc tế lớn tại Hàn Quốc. Skypec hiện cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ các hãng hàng không trong nước và gần 100 hãng quốc tế đang khai thác tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2025, Skypec đã cung ứng ra thị trường hơn 1,75 triệu tấn nhiên liệu hàng không, tăng gần 10%.

Xét về đóng góp lợi nhuận cho Vietnam Airlines, xếp sau Skypec là 2 doanh nghiệp dịch vụ hàng hóa chủ lực tại 2 cảng hàng không lớn nhất gồm NCTS (Nội Bài) và TCS (Tân Sơn Nhất). Trong đó, NCTS ghi nhận lợi nhuận hơn 478 tỷ đồng , tăng 45%, trong khi TCS đạt trên 432 tỷ đồng, tăng 12%.

MẢNG NHIÊN LIỆU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA TẠO RA CẢ NGHÌN TỶ LỢI NHUẬN Nguồn: BCTN DN. Nhãn Skypec NCTS TCS VIAGS VAECO VACS TECS NCS VFT Vinako Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 606 479 432 358 309 256 107 85 56 28

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp con thuộc Vietnam Airlines cũng ghi nhận kết quả khả quan. Điển hình như VIAGS đạt 358 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 45%; VAECO lãi 309 tỷ đồng , tăng 13%; VACS mang về gần 226 tỷ đồng; còn TECS đạt hơn 107 tỷ đồng .

Năm ngoái, công ty có mức lợi nhuận thấp nhất là CTCP Đào tạo Bay Việt (VFT) - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo phi công cho các hãng hàng không trong khu vực - với 5,8 tỷ đồng , tăng 9%. Theo doanh nghiệp, hoạt động trong năm 2025 gặp nhiều khó khăn khi thị trường đào tạo phi công trong khu vực thu hẹp, trong khi các thủ tục hành chính liên quan đến thị thực vào châu Âu kéo dài hơn 4 tháng đã ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ huấn luyện và ghi nhận doanh thu.

Trong số 14 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh, chỉ có 2 đơn vị ghi nhận lợi nhuận sụt giảm. Cụ thể, Vinako lãi 28 tỷ đồng , giảm nhẹ gần 1%, trong khi AITS đạt gần 11 tỷ đồng , giảm 17%.

Đáng chú ý, Vietnam Airlines không công bố kết quả kinh doanh năm 2025 của Pacific Airlines trong báo cáo thường niên. Trước đó, năm 2024, hãng bay chi phí thấp này từng gây bất ngờ khi báo lãi trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng , chủ yếu nhờ hoàn tất việc trả toàn bộ tàu bay thuê.

Kể từ đó đến nay, Vietnam Airlines đã cho Pacific Airlines thuê lại 3 tàu bay nhằm duy trì giấy phép khai thác bay (AOC) và bảo toàn slot cất hạ cánh theo quy định.

Các công ty con góp 1/3 lợi nhuận cho Vietnam Airlines

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, doanh thu hợp nhất năm 2025 của Vietnam Airlines đạt 121.412 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng . Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu 96.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5.427 tỷ đồng .

Năm 2025 vừa qua, kết quả kinh doanh tích cực của Vietnam Airlines đến từ hệ thống mạng bay mở rộng cùng lượng khách tăng mạnh.

Cụ thể, hãng đã mở mới và khai thác trở lại 14 đường bay quốc tế, kết nối Việt Nam với các thị trường trọng điểm tại châu Âu, Đông Bắc Á, Trung Đông và Đông Nam Á.

Tổng số chuyến bay đạt 156.300 chuyến, tăng 12% so với cùng kỳ; sản lượng vận chuyển hành khách đạt 25,64 triệu lượt khách, tăng 13% và sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 344.000 tấn, tăng 10%.

Bước sang năm 2026, môi trường kinh doanh của ngành hàng không đối mặt với nhiều thách thức mới. Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu do diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, từ quý II/2026, Vietnam Airlines cho biết đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.

Vietnam Airlines cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và các yếu tố địa chính trị để điều chỉnh hoạt động phù hợp, trong khi vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Theo doanh nghiệp, nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30-40% chi phí khai thác. Tính đến cuối tháng 4, giá nhiên liệu Jet A1 dao động quanh 190- 220 USD /thùng, có thời điểm vượt 240 USD /thùng, cao gần gấp 3 lần mức thông thường.

Với đặc thù ngành, mỗi khi giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD /thùng so với kế hoạch, chi phí của hãng có thể tăng hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Điều này tạo áp lực đáng kể lên biên lợi nhuận trong các quý tiếp theo.