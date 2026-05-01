Vietjet có tổng giám đốc mới

  • Thứ sáu, 1/5/2026 14:55 (GMT+7)
Ông Nguyễn Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Vietjet từ ngày 29/4, thay ông Đinh Việt Phương. Sau thay đổi, ông Phương giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, tân Tổng giám đốc Vietjet. Ảnh: VJC.

HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Đinh Việt Phương, với quyết định có hiệu lực từ ngày 29/4.

Ông Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1971) có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, và hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không. Trước khi gia nhập Vietjet, ông từng làm việc tại Pacific Airlines và có thời gian công tác tại Qatar Airways.

Ông được giới thiệu là một trong những nhân sự gắn bó với Vietjet từ những ngày đầu thành lập, đóng góp đáng kể trong việc xây dựng hoạt động kinh doanh và marketing.

Tháng 4/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc, sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành từ tháng 7/2025. Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4, ông Sơn được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong khi đó, sau khi thôi giữ chức Tổng giám đốc, ông Đinh Việt Phương, hiện là Thành viên HĐQT sẽ đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch HĐQT Vietjet nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phương (sinh năm 1969) có trình độ kỹ sư, quản trị kinh doanh và bằng tiến sĩ tại Nga, đã gắn bó với Vietjet từ giai đoạn đầu và từng giữ nhiều vị trí điều hành chủ chốt như Phó tổng giám đốc, Giám đốc điều hành trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 4/2023.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực quý I/2026. Theo báo cáo tài chính, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 21.021 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 60%.

Năm 2026, hãng đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 86.774 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.421 tỷ đồng, tăng 15%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Vietjet đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch doanh thu và hơn 40% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng trong quý I đến từ việc mở rộng quy mô khai thác. Cụ thể, hãng đã vận chuyển 7,2 triệu lượt khách trên 39.900 chuyến bay, tăng lần lượt 5% và 3% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 2,6 triệu lượt, tăng 8%. Sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 23.344 tấn.

Tính đến cuối quý I/2026, hệ số sử dụng ghế (load factor) đạt 85%, tăng 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka

Sân bay Shizuoka chào đón chuyến bay đầu tiên giữa Shizuoka với Hà Nội của Vietjet, đường bay thẳng đầu tiên kết nối hai địa phương, hai điểm đến nổi bật Việt Nam - Nhật Bản.

18:00 29/4/2026

Vietjet muốn làm sân bay

Vietjet muốn tham gia các dự án như Gia Bình, Long Thành, song Chính phủ yêu cầu đánh giá kỹ về pháp lý, cạnh tranh và an ninh.

17:15 14/4/2026

Vietjet khai thác gần 3.800 chuyến bay đáp ứng cao điểm lễ 30/4-1/5

Vietjet tăng cường tần suất khai thác trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế, bổ sung hàng trăm chuyến bay cùng nguồn cung ghế lớn cho giai đoạn cao điểm.

15:00 8/4/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

    Đọc tiếp

    Gia gas vuot 650.000 dong/binh 12kg hinh anh

    Giá gas vượt 650.000 đồng/bình 12kg

    2 giờ trước 21:54 1/5/2026

    0

    Ngày 1/5, giá gas trong nước tiếp tục tăng theo đà tăng của giá gas thế giới, kéo mặt bằng giá bán lẻ lên mức cao nhất trong nhiều tháng.

    Ong Khuat Viet Hung lam viec tai Vietjet hinh anh

    Ông Khuất Việt Hùng làm việc tại Vietjet

    2 giờ trước 21:54 1/5/2026

    0

    Hãng hàng không Vietjet vừa công bố bầu bổ sung ông Khuất Việt Hùng - cựu Chủ tịch Hanoi Metro vào Hội đồng quản trị. Đợt này, hãng cũng bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc mới thay cho ông Đinh Việt Phương.

    Cach tinh luong, phu cap moi tu ngay 1/7 hinh anh

    Cách tính lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

    2 giờ trước 21:53 1/5/2026

    0

    Từ ngày 1/7 tới, mức lương và phụ cấp hiện hưởng sẽ được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng, thay vì mức 2,34 triệu đồng như hiện nay.

