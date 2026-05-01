Vietjet có tổng giám đốc mới

HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Đinh Việt Phương, với quyết định có hiệu lực từ ngày 29/4.

Ông Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1971) có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, và hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không. Trước khi gia nhập Vietjet, ông từng làm việc tại Pacific Airlines và có thời gian công tác tại Qatar Airways.

Ông được giới thiệu là một trong những nhân sự gắn bó với Vietjet từ những ngày đầu thành lập, đóng góp đáng kể trong việc xây dựng hoạt động kinh doanh và marketing.

Tháng 4/2018, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc, sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành từ tháng 7/2025. Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4, ông Sơn được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong khi đó, sau khi thôi giữ chức Tổng giám đốc, ông Đinh Việt Phương, hiện là Thành viên HĐQT sẽ đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch HĐQT Vietjet nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phương (sinh năm 1969) có trình độ kỹ sư, quản trị kinh doanh và bằng tiến sĩ tại Nga, đã gắn bó với Vietjet từ giai đoạn đầu và từng giữ nhiều vị trí điều hành chủ chốt như Phó tổng giám đốc, Giám đốc điều hành trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 4/2023.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực quý I/2026. Theo báo cáo tài chính, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 21.021 tỷ đồng ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.023 tỷ đồng , tăng 60%.

Năm 2026, hãng đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 86.774 tỷ đồng , tăng 24% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.421 tỷ đồng , tăng 15%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Vietjet đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch doanh thu và hơn 40% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng trong quý I đến từ việc mở rộng quy mô khai thác. Cụ thể, hãng đã vận chuyển 7,2 triệu lượt khách trên 39.900 chuyến bay, tăng lần lượt 5% và 3% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 2,6 triệu lượt, tăng 8%. Sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 23.344 tấn.

Tính đến cuối quý I/2026, hệ số sử dụng ghế (load factor) đạt 85%, tăng 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.