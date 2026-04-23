Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vietnam Airlines thành lập Liên minh xanh

  Thứ năm, 23/4/2026 11:49 (GMT+7)
Vietnam Airlines vừa ra mắt Liên minh Xanh theo mô hình hợp tác tự nguyện, kết nối các sáng kiến ESG, đồng thời ký loạt thỏa thuận nhằm mở rộng hoạt động phát triển bền vững.

Vietnam Airlines đã thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), tổ chức chiến dịch "Bay nhẹ". Ảnh: Quỳnh Danh.

Vietnam Airlines vừa tổ chức lễ ra mắt Liên minh Xanh - Phát triển bền vững (Liên minh xanh) với mục tiêu chuyển đổi cách tiếp cận phát triển bền vững, hướng tới kết nối và điều phối các sáng kiến môi trường, xã hội và quản trị theo chuẩn mực quốc tế (ESG).

Liên minh được Vietnam Airlines khởi xướng dưới hình thức mô hình hợp tác tự nguyện nhằm kết nối các đối tác trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi liền với trách nhiệm môi trường, xã hội và các thế hệ tương lai.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, nhấn mạnh phát triển bền vững hiện nay không còn là sự lựa chọn, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Vietnam Airlines cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Cũng tại sự kiện này, Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026-2030, đồng thời ký Quy chế phối hợp Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát Giao thông nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo và phục vụ cộng đồng.

Theo đại diện hãng, các hoạt động của Liên minh xanh sẽ được triển khai xoay quanh 3 trụ cột chính của ESG. Kế hoạch sắp tới bao gồm việc tham gia Thử thách hàng không 2026 do liên minh SkyTeam tổ chức, phát triển hệ thống "VNA Net Zero", thúc đẩy chiến dịch tái chế vật liệu trên chuyến bay cũng như mở rộng mạng lưới các sáng kiến cộng đồng trong lĩnh vực y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Trước đó, hãng đã thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), tổ chức chiến dịch "Bay nhẹ" tới Hà Nội và Côn Đảo (TP.HCM) và duy trì chương trình quyên góp thực phẩm chưa sử dụng sau các chuyến bay.

Cùng với mục tiêu môi trường, hãng cũng phối hợp với các tổ chức xã hội thực hiện nhiều chuyến bay đặc biệt như vận chuyển tạng phục vụ cấp cứu y tế; trồng và phục hồi rừng; xây dựng thư viện xanh và tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức an toàn không gian mạng.

Minh Khánh

  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý