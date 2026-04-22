Vietnam Airlines tăng chuyến bay đến Nga

  • Thứ tư, 22/4/2026 17:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Moscow từ ngày 1/7 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao giữa Việt Nam và Nga.

Vietnam Airlines tăng cường các chuyến bay đến Nga trong bối cảnh thị trường phục hồi rõ rệt. Ảnh: VNA.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết việc khai thác thêm chuyến bay được thực hiện linh hoạt theo diễn biến thị trường, đảm bảo kết nối hàng không giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Theo đó, đường bay Hà Nội - Moscow sẽ được nâng từ 3 lên 4 chuyến mỗi tuần. Bên cạnh các chuyến bay đang khai thác vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, hãng sẽ bổ sung thêm một chuyến bay vào chủ nhật. Các chuyến bay được khai thác bằng tàu bay thân rộng, hiện đại Boeing 787.

Việc tăng tần suất này được triển khai trong bối cảnh thị trường Việt Nam - Nga phục hồi rõ rệt.

Năm 2025, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt khoảng 690.000 lượt, gần gấp 3 lần so với năm trước. Trong hai tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt khoảng 246.000 lượt, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Tổng lượng khách đi lại bằng đường hàng không giữa hai nước cũng tăng mạnh, vượt mức trước dịch.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành kế hoạch khai thác phù hợp theo từng giai đoạn, đồng thời bảo đảm tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn bay.

Việc linh hoạt điều chỉnh và tăng tần suất trên các đường bay quốc tế không chỉ góp phần duy trì hiệu quả hoạt động mà còn bảo đảm sự thông suốt trên các đường bay quan trọng, đặc biệt tại thị trường châu Âu, qua đó tăng cường kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới.

Hiện nay, Vietnam Airlines duy trì kết nối Việt Nam - châu Âu trên 11 đường bay thẳng với đội tàu bay thân rộng Airbus A350, Boeing 787. Từ ngày 16/6, hãng dự kiến khai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội và Amsterdam, đẩy mạnh khai thác đến thị trường Tây Âu.

Diệu Thanh

Vietnam Airlines Hà Nội Vietnam Airlines Boeing Airbus Nga Moscow chuyến bay

  Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

  Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

