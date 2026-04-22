Vietnam Airlines tăng chuyến bay đến Nga

Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Moscow từ ngày 1/7 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao giữa Việt Nam và Nga.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết việc khai thác thêm chuyến bay được thực hiện linh hoạt theo diễn biến thị trường, đảm bảo kết nối hàng không giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Theo đó, đường bay Hà Nội - Moscow sẽ được nâng từ 3 lên 4 chuyến mỗi tuần. Bên cạnh các chuyến bay đang khai thác vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, hãng sẽ bổ sung thêm một chuyến bay vào chủ nhật. Các chuyến bay được khai thác bằng tàu bay thân rộng, hiện đại Boeing 787.

Việc tăng tần suất này được triển khai trong bối cảnh thị trường Việt Nam - Nga phục hồi rõ rệt.

Năm 2025, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt khoảng 690.000 lượt, gần gấp 3 lần so với năm trước. Trong hai tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt khoảng 246.000 lượt, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Tổng lượng khách đi lại bằng đường hàng không giữa hai nước cũng tăng mạnh, vượt mức trước dịch.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành kế hoạch khai thác phù hợp theo từng giai đoạn, đồng thời bảo đảm tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn bay.

Việc linh hoạt điều chỉnh và tăng tần suất trên các đường bay quốc tế không chỉ góp phần duy trì hiệu quả hoạt động mà còn bảo đảm sự thông suốt trên các đường bay quan trọng, đặc biệt tại thị trường châu Âu, qua đó tăng cường kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới.

Hiện nay, Vietnam Airlines duy trì kết nối Việt Nam - châu Âu trên 11 đường bay thẳng với đội tàu bay thân rộng Airbus A350, Boeing 787. Từ ngày 16/6, hãng dự kiến khai trương đường bay thẳng giữa Hà Nội và Amsterdam, đẩy mạnh khai thác đến thị trường Tây Âu.