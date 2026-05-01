Vietnam Airlines kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy cấp cao nhất

  • Thứ sáu, 1/5/2026 18:15 (GMT+7)
Dù vừa ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, Chủ tịch Vietnam Airlines cho biết hãng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy cấp độ cao nhất trước cú sốc giá nhiên liệu.

Chủ tịch Vietnam Airlines cho biết hãng đang chủ động thích ứng để bảo vệ sự ổn định và tương lai lâu dài. Ảnh: HVN.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) Đặng Ngọc Hòa vừa gửi thư ngỏ tới toàn thể cán bộ, nhân viên hãng.

Trong thư, ông Hòa cho biết hãng bay đã khép lại năm 2025 và quý I/2026 với nhiều dấu mốc tích cực, từ kỷ lục doanh thu, lợi nhuận đến việc mở rộng mạng bay ở quy mô chưa từng có.

Tuy nhiên, ngay sau những kết quả tích cực ấy, tình hình thế giới đã có những biến động nhanh và phức tạp, vượt xa dự báo. Xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2 đã tạo ra cú sốc lớn đối với ngành hàng không toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu bay Jet A-1 từ mức kế hoạch khoảng 85 USD/thùng lên tới thời điểm cao nhất 242 USD/thùng. Đây là mức tăng chưa từng có, vượt xa các kịch bản điều hành đã đề ra.

Ông Hòa nhìn nhận chỉ trong thời gian rất ngắn, chi phí nhiên liệu tăng đột biến, nguy cơ gián đoạn nguồn cung hiện hữu, thị trường biến động khó lường. Nhiều hãng hàng không trên thế giới và trong khu vực đang chịu áp lực rất lớn. Với Vietnam Airlines, đây không còn là áp lực đơn thuần, mà là thử thách trực diện đối với khả năng vận hành và sức chịu đựng của toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, công ty buộc phải chủ động thích ứng để bảo vệ sự ổn định và tương lai lâu dài. "Ban lãnh đạo đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất, đồng thời triển khai nhiều giải pháp chủ động, quyết liệt và linh hoạt để duy trì hoạt động tối ưu hiệu quả cũng như giữ vững vị thế của hãng hàng không quốc gia", ông Hòa nói trong thư.

Theo Chủ tịch Vietnam Airlines, dư địa ứng phó đang dần thu hẹp, đòi hỏi doanh nghiệp phải vận hành tinh gọn hơn, siết kỷ luật thực thi, hạn chế chậm trễ và lãng phí. Điều này cũng đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ trong cách nghĩ và cách làm, tăng tính quyết liệt và trách nhiệm để duy trì nhịp vận hành và năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo hãng nhấn mạnh các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực là cần thiết, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của người lao động.

Về tình hình kinh doanh, 3 tháng đầu năm, hãng đã khai thác gần 43.000 chuyến bay, phục vụ hơn 6,9 triệu lượt hành khách, tăng lần lượt 11% và gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026, tần suất khai thác có thời điểm đạt 660-670 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 13%.

Kết quả, doanh thu hợp nhất trong quý đạt hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng. Trong đó, riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu hơn 29.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.948 tỷ.

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ nhu cầu vận chuyển quốc tế phục hồi mạnh, cùng với việc điều hành khai thác theo hướng linh hoạt, tối ưu lịch bay và kiểm soát chi phí. Tác động từ xung đột tại Trung Đông đến chi phí nhiên liệu trong quý I chưa thể hiện rõ.

Liên Phạm

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

21:54 1/5/2026

