Vietnam Airlines lãi hơn 4.500 tỷ quý I, lo áp lực chi phí quý II

Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 4.500 tỷ đồng trong quý I nhưng dự báo áp lực chi phí sẽ gia tăng từ quý II do biến động giá nhiên liệu.

Trong báo cáo tài chính quý I/2026 mới công bố, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) cho biết hoạt động kinh doanh của hãng đã duy trì tăng trưởng tích cực quý I nhờ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết và sự phục hồi của thị trường quốc tế.

Cụ thể, hãng đã khai thác gần 43.000 chuyến bay, phục vụ hơn 6,9 triệu lượt hành khách, tăng lần lượt 11% và gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026, tần suất khai thác có thời điểm đạt 660-670 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 13%.

Kết quả, doanh thu hợp nhất trong quý đạt hơn 37.500 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng . Trong đó, riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu hơn 29.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.948 tỷ.

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ nhu cầu vận chuyển quốc tế phục hồi mạnh, cùng với việc điều hành khai thác theo hướng linh hoạt, tối ưu lịch bay và kiểm soát chi phí. Tác động từ xung đột tại Trung Đông đến chi phí nhiên liệu trong quý I chưa thể hiện rõ.

Ở mảng khai thác, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, với sản lượng tăng 28,6% so với cùng kỳ. Hãng hiện khai thác 11 đường bay thẳng tới châu Âu bằng các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787.

Trong thời gian tới, hãng dự kiến mở đường bay Hà Nội - Amsterdam từ ngày 16/6 và tăng tần suất tuyến Hà Nội - Moscow lên 4 chuyến/tuần từ tháng 7.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng ký hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737-8 trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, nhằm phục vụ kế hoạch hiện đại hóa đội bay trong trung và dài hạn.

Vietnam Airlines cho biết môi trường kinh doanh từ quý II dự kiến đối mặt nhiều rủi ro hơn, đặc biệt từ biến động giá nhiên liệu hàng không.

Theo doanh nghiệp, nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30-40% chi phí khai thác. Tính đến cuối tháng 4, giá nhiên liệu Jet A1 dao động quanh 190- 220 USD /thùng, có thời điểm vượt 240 USD /thùng, cao gần gấp 3 lần mức thông thường.

Với đặc thù ngành, mỗi khi giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD /thùng so với kế hoạch, chi phí của hãng có thể tăng hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Điều này tạo áp lực đáng kể lên biên lợi nhuận trong các quý tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cho biết sẽ xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.

Vietnam Airlines cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và các yếu tố địa chính trị để điều chỉnh hoạt động phù hợp, trong khi vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.