Cấp cứu hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam

Một hành khách bất tỉnh trên chuyến bay VN099 từ San Francisco về TP.HCM đã được tổ bay Vietnam Airlines phối hợp cùng các bác sĩ có mặt trên chuyến bay cấp cứu kịp thời.

Một hành khách bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và rơi vào trạng thái bất tỉnh trên chuyến bay VN099. Ảnh: VNA.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, vào khoảng 3h sáng ngày 13/4 (giờ Việt Nam), trong quá trình phục vụ trên chuyến bay VN099 từ San Francisco về TP.HCM, tổ tiếp viên đã phát hiện hành khách H.Y.L (quốc tịch Việt Nam), gặp vấn đề sức khỏe, rơi vào tình trạng không phản hồi. Ngay lập tức, tiếp viên trưởng đã phát thông báo tìm kiếm hỗ trợ y tế từ các hành khách trên chuyến bay, đồng thời tổ tiếp viên triển khai các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Sau thông báo, 2 hành khách là bác sĩ trên chuyến bay, gồm bà Jian Ying Liang và ông Keith Anh Kiet Ly đã tình nguyện phối hợp cùng phi hành đoàn kiểm tra các chỉ số sức khỏe và hỗ trợ xử lý tình huống. Sau khi được hỗ trợ, hành khách dần có phản ứng trở lại, tỉnh táo và có thể ngồi dậy với sự trợ giúp của tổ bay.

Trong suốt thời gian còn lại của hành trình, tổ tiếp viên tiếp tục theo dõi sát tình trạng của hành khách, đồng thời duy trì các biện pháp chăm sóc cần thiết. Trước khi máy bay hạ cánh, tổ bay đã chủ động thông báo cho bộ phận mặt đất chuẩn bị phương án hỗ trợ y tế.

Ngay sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách H.Y.L đã được bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi theo quy định.

"Toàn bộ tình huống đã được Vietnam Airlines xử lý theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho hành khách và duy trì hành trình khai thác bình thường của chuyến bay, không phát sinh tình huống phải hạ cánh ngoài kế hoạch", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Thời gian vừa qua, Vietnam Airlines đã ghi nhận một số trường hợp hành khách gặp vấn đề sức khỏe khi đang trên hành trình bay, buộc hãng phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạ cánh khẩn tại sân bay gần nhất để cấp cứu kịp thời cho hành khách.

"Những tình huống này cho thấy khả năng ứng phó nhanh nhạy của Vietnam Airlines, từ việc tổ tiếp viên triển khai sơ cấp cứu, huy động bác sĩ trên máy bay, gọi hỗ trợ y tế mặt đất cho đến thay đổi kế hoạch khai thác đều nhằm mục đích bảo vệ mạng sống và sức khỏe hành khách dù có thể gây ra các tổn thất về chi phí", đại diện hãng cho biết.