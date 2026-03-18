Vietnam Airlines thiệt hại gần 6 tỷ/tuần vì drone/UAV trái phép

Hoạt động drone/UAV trái phép gần sân bay gây ảnh hưởng khai thác bay. Vietnam Airlines ước thiệt hại khoảng 5,6 tỷ đồng, hơn 9.200 hành khách bị ảnh hưởng.

Thông tin trên được Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn cho biết tại cuộc họp về công tác đảm bảo an toàn hàng không trước tình trạng thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực sân bay.

Theo ông Tấn, thời gian qua cơ quan quản lý chuyên ngành liên tục nhận được báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về việc drone/UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tại các sân bay Đà Nẵng và Cát Bi.

Các sự việc này đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác và an toàn hàng không. Theo thống kê của Vietnam Airlines, trong giai đoạn từ ngày 17-24/2, các vụ việc liên quan đến drone/UAV gây thiệt hại ước tính khoảng 5,6 tỷ đồng cho hãng, với tổng số hành khách bị ảnh hưởng khoảng 9.200 người.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vào tối 15/3. Trong quá trình khai thác, tổ bay phát hiện vật thể bay không người lái chưa xác định gần khu vực đường bay khi thực hiện tiếp cận hạ cánh, khiến hoạt động khai thác tại sân bay bị ảnh hưởng tạm thời.

Do sự cố này, 4 chuyến bay dự kiến hạ cánh phải bay vòng chờ trước khi chuyển hướng đáp xuống Nội Bài. Ngoài ra, 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành tại sân bay Cát Bi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã kích hoạt cơ chế phối hợp xử lý theo quy trình đảm bảo an toàn khai thác, đồng thời thông báo đến các cơ quan chức năng để xác minh, truy vết nguồn gốc vật thể bay.

Sân bay cũng phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, lực lượng công an địa phương và các đơn vị phòng thủ khu vực tổ chức quan sát, truy tìm vật thể bay trong khu vực đường bay.

Sau khi xác định khu vực đảm bảo an toàn, Tổ an toàn đường cất hạ cánh đã cho phép hoạt động bay tại sân bay Cát Bi trở lại bình thường.

Tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng cần rà soát, bổ sung điều kiện đánh giá rủi ro trong quá trình khai thác, làm rõ tiêu chí quyết định dừng hoặc hạn chế khai thác khi phát hiện UAV cũng như thời điểm kết thúc tình trạng cảnh báo.

Các đơn vị cũng đề xuất tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời xây dựng lộ trình triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm chủ động phát hiện và xử lý drone/UAV xâm nhập khu vực sân bay.

Kết luận cuộc họp, Phó cục trưởng Hồ Minh Tấn cho biết Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố có sân bay về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn tại các cảng hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam cũng giao các đơn vị chuyên môn hoàn thiện quy chế phối hợp thống nhất, kiến nghị bổ sung trang thiết bị phát hiện drone/UAV, đồng thời phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Cơ quan quản lý hàng không khuyến cáo người dân không thả diều, flycam, UAV hoặc các vật thể bay khác tại khu vực gần sân bay, đặc biệt trong hành lang đường bay, vì có thể gây uy hiếp an toàn hàng không và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay.