Phản ứng của Chủ tịch Hòa Phát, FPT khi bị chất vấn về giá cổ phiếu

Trước các chất vấn, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, đồng thời chia sẻ thêm về câu chuyện định giá và triển vọng dài hạn.

Chủ tịch Hòa Phát cam kết không bao giờ khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu. Ảnh: HPG.

Tính đến cuối tháng 4, phần lớn doanh nghiệp niêm yết lớn đã hoàn tất kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Bên cạnh các câu hỏi quen thuộc về kế hoạch kinh doanh, chiến lược tăng trưởng hay bối cảnh vĩ mô, một chủ đề nổi lên rõ rệt là diễn biến giá cổ phiếu.

Điểm đáng chú ý là tại hầu hết đại hội, các cổ đông đều đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu ban lãnh đạo lý giải nguyên nhân cổ phiếu chưa tăng tương xứng, bao giờ thị giá phản ánh đúng giá trị, thậm chí có nên tiếp tục nắm giữ hay không.

Không muốn mang tiếng “lùa gà”, “bán chui”

Trước áp lực này, phần lớn lãnh đạo doanh nghiệp đều lựa chọn cách tiếp cận thận trọng khi không đưa ra bất kỳ khuyến nghị mua - bán nào, đồng thời nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu là kết quả của cung - cầu thị trường.

Tại ĐHĐCĐ của Tập đoàn Hòa Phát, Chủ tịch Trần Đình Long tự hào khi tuyên bố quy mô cổ đông đã lên tới khoảng 300.000 người, mức lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Ông Long khẳng định đây vừa là áp lực, vừa là niềm tự hào, thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm từ phía nhà đầu tư.

Phản hồi ý kiến cho rằng nắm giữ HPG thời gian qua “hòa nhiều hơn phát”, ông Long nói thẳng biến động giá là điều khách quan và không phụ thuộc vào ý chí cá nhân. Ông khẳng định sẽ không bao giờ khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu khi còn giữ vị trí Chủ tịch.

“Ngày nào tôi còn ngồi ở vị trí chủ tịch, tôi không khuyên cổ đông mua bán gì cổ phiếu. Vì sao? Vì nếu tôi khuyên mua mà giá xuống thì bảo tôi ‘lùa gà’, còn khuyên bán mà giá lên lại bảo tôi bán chui hay làm mất tiền của mọi người”, ông Long chia sẻ.

Quan điểm này cũng được lặp lại tại nhiều doanh nghiệp lớn. Tại FPT, Chủ tịch Trương Gia Bình cho biết tâm lý nhà đầu tư đang có sự phân hóa rõ rệt khi những cổ đông gắn bó lâu năm có xu hướng lo lắng trong khi các nhà đầu tư mới lại tỏ ra rất hồi hộp.

Ông thừa nhận việc cổ phiếu chưa có diễn biến tương xứng với đà tăng trưởng của thị trường chung có thể khiến nhiều cổ đông sốt ruột, đặc biệt trong bối cảnh họ đã đặt niềm tin và phân bổ tài sản vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Bình cũng nhấn mạnh rằng FPT vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng 2 chữ số trong nhiều năm.

“Khi tôi hát bài Tái sinh thì ở một nghĩa nào đó tôi nghĩ rằng FPT thực sự đã tái sinh. Trong 5-10 năm tới, FPT sẽ vươn lên làm chủ các công nghệ lõi mang tính quốc gia. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn sánh vai với các tập đoàn hàng đầu thế giới về chuyển đổi số và chuyển đổi AI”, ông Bình chia sẻ.

Ông Nguyễn Duy Hưng khẳng định không kinh doanh cổ phiếu. Ảnh: SSI.

Trong khi đó tại đại hội Tập đoàn PAN, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long rằng không khuyên ai mua cổ phiếu.

“Có cổ đông nhắn tin cho tôi sẽ mua thêm cổ phiếu PAN. Tuy nhiên, tôi giống anh Long là không khuyên ai mua cổ phiếu”, ông Hưng lưu ý.

Vài ngày sau, tại đại hội của Chứng khoán SSI, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng khẳng định giá cổ phiếu do thị trường quyết định, không phải do doanh nghiệp “điều khiển”.

“Cá nhân tôi cũng không kinh doanh cổ phiếu của chính mình. Ai cũng mong cổ phiếu tăng, nhưng việc tăng hay không là do thị trường và nhà đầu tư quyết định. Còn việc có dám hứa cổ phiếu tăng bằng lần hay không, tôi không nghĩ đến, chứ đừng nói là hứa”, ông nhấn mạnh.

Ngay cả với doanh nghiệp đầu ngành như Vinamilk, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên cũng cho rằng giá cổ phiếu chịu tác động của nhiều yếu tố, từ kết quả kinh doanh, chiến lược phát triển đến diễn biến chung của thị trường. Quyết định mua hay bán, theo bà, hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tin tưởng của nhà đầu tư.

Thừa nhận “bị định giá thấp”

Dù không khuyến nghị giao dịch, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp thẳng thắn thừa nhận cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn giá trị thực, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi.

Tại ĐHĐCĐ Tập đoàn Masan, Tổng giám đốc Danny Le cho biết cổ phiếu MSN hiện thấp hơn giá trị thực khoảng 60%. Theo ông, nguyên nhân nằm ở việc thị trường mới phản ánh một phần hoạt động kinh doanh, chủ yếu là Masan Consumer và Masan High-Tech Materials. Trong khi đó, các mảng còn lại như WinCommerce (bán lẻ), Masan MeatLife (thịt) hay chuỗi Phúc Long chưa được định giá đầy đủ dù đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của tập đoàn.

Cùng góc nhìn, Chủ tịch Nam Long Nguyễn Xuân Quang cho rằng doanh nghiệp chưa hiện thực hóa hết tiềm năng thành kết quả cụ thể. Các vướng mắc pháp lý kéo dài và tiến độ triển khai chưa đạt kỳ vọng trong những năm trước khiến doanh số bán hàng, doanh thu và hiệu quả đầu tư chưa theo kịp tiềm năng quỹ đất.

Thực tế, dù sở hữu quỹ đất lớn, phát triển sản phẩm bài bản và duy trì quản trị minh bạch, cổ phiếu NLG vẫn trầm lắng trong suốt 5 năm qua. Hiện thị giá dao động quanh 28.000-29.000 đồng/cổ phiếu, với P/B khoảng 1,2 lần, mức thấp nhất trong 5 năm.

Thời gian tới, bên cạnh tập trung vào việc chuyển hóa tiềm năng thành kết quả kinh doanh thực tế, ông Quang nhấn mạnh Nam Long sẽ đẩy mạnh hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) và truyền thông chiến lược, nhằm giúp thị trường hiểu rõ hơn về giá trị và định hướng dài hạn của doanh nghiệp.

Khi được Tri Thức - Znews hỏi về mức thị giá mục tiêu, ông đáp: “NLG từng có lúc gần 60.000 đồng/cổ phiếu”.

Bầu Đức là lãnh đạo hiếm hoi "phím" cổ đông mua cổ phiếu. Ảnh: HAG.

Ở lĩnh vực ngân hàng, lãnh đạo Techcombank không trực tiếp nói về thị giá nhưng lại đưa ra mục tiêu vốn hóa 20 tỷ USD . Theo Chủ tịch Hồ Hùng Anh, đây là mức phù hợp với quy mô và hoàn toàn khả thi nếu so sánh với các ngân hàng trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia.

Trong khi đó, giữa bức tranh chung đầy thận trọng, phát biểu của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai - trở thành ngoại lệ đáng chú ý.

Trước lo ngại của cổ đông về biến động giá cổ phiếu HAG, ông Đức không chỉ bày tỏ quan điểm tích cực mà còn hành động cụ thể khi mua vào 4 triệu cổ phiếu và đăng ký mua thêm. “Biết đâu lần sau tôi mua thêm 5 triệu nữa. Đây là lần tôi mua nhiều nhất, vì thực sự không còn nhiều cơ hội”, ông nói.

“Ai có tiền cứ mua cổ phiếu HAG giống tôi. Nếu 1-2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra chửi. Tôi không cam kết mua lại cổ phiếu, nhưng cam kết nếu lỗ thì cứ kêu tôi”, ông tuyên bố.