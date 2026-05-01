Novaland lãi gần nghìn tỷ, cổ phiếu lên đỉnh 3 năm

Quý I/2026, Novaland ghi nhận lợi nhuận 860 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ cùng kỳ. Cổ phiếu NVL đồng thời phục hồi mạnh, trở lại vùng 20.000 đồng/cổ phiếu sau gần 3 năm.

Doanh thu quý I của Novaland đạt 3.587 tỷ đồng nhờ bàn giao sản phẩm tại Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm... và chuyển nhượng đất. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 1.778 tỷ cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cung cấp dịch vụ.

Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 3.452 tỷ đồng , tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết nguồn thu này được ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án như Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm... cùng hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 860 tỷ đồng , cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 480 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 253.000 tỷ đồng , trong đó hàng tồn kho ghi nhận khoảng 155.000 tỷ đồng .

NOVALAND BÁO LÃI QUÝ I/2026 KQKD theo quý của Novaland. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III IV Quý I/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 697 1549 2010 4779 1778 1937 1683 1567 3587 Lãi ròng

-601 946 2950 26 -476 -190 -1153 3638 860

Trong quý đầu năm, Novaland tiếp tục triển khai các hợp tác chiến lược nhằm bổ sung nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực triển khai dự án và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, vận hành.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vừa có sự thay đổi nhân sự cấp cao khi HĐQT bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, thay ông Bùi Thành Nhơn. Đồng thời, HĐQT cũng thống nhất thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch.

Tại ĐHĐCĐ mới đây, Novaland khẳng định doanh nghiệp đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất và đang từng bước chuyển mình từ giai đoạn phục hồi sang chu kỳ phát triển bền vững, nỗ lực đảm bảo quyền lợi cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư.

Năm nay, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng , gấp hơn 3 lần năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng .

Để đạt được kế hoạch này, từ những tháng đầu năm, các dự án trọng điểm của Novaland tiếp tục được triển khai thi công sôi động. Tại Aqua City, nhiều phân khu được triển khai với cường độ cao; trong khi NovaWorld Hồ Tràm và NovaWorld Phan Thiết ghi nhận tiến độ tại các hạng mục như The Tropicana, Habana Island, Vip Ocean Villa, khách sạn Novotel Phan Thiết, Royal Mansions giai đoạn 1.

Ở khu vực trung tâm TP.HCM, hai dự án Victoria Village và The Grand Manhattan đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến lần lượt bàn giao trong năm 2026.

Với tiến độ này, doanh nghiệp kỳ vọng số lượng sản phẩm hoàn thành để bàn giao sẽ tăng trong các quý tới, hướng tới mục tiêu 2.651 sản phẩm trong năm 2026. Đồng thời, công tác pháp lý cũng được thúc đẩy với kế hoạch cấp hơn 4.347 sổ hồng tại các dự án ở TP.HCM; riêng Aqua City dự kiến bàn giao 752 sổ tại các phân khu từ tháng 6.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đã phục hồi đáng kể trong gần hai tháng qua, hiện giao dịch quanh mức 20.500 đồng/cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên sau gần 3 năm, mã này quay trở lại vùng giá 20.000 đồng/cổ phiếu, bất chấp biến động chung từ các yếu tố địa chính trị quốc tế.