Con trai ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch HĐQT Novaland

Novaland vừa bầu ông Bùi Cao Nhật Quân làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Trong khi đó, ông Bùi Thành Nhơn đảm nhiệm vai trò tại Ủy ban Chiến lược - ESG, tập trung định hướng dài hạn.

Ngày 23/4, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) bầu ông Bùi Cao Nhật Quân giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031, thay ông Bùi Thành Nhơn. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông cùng ngày, ông Quân đã được bầu làm thành viên HĐQT.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá việc ông Bùi Cao Nhật Quân giữ vai trò cao nhất tại Novaland không chỉ mang tính chuyển giao thế hệ, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận quản trị, từ mô hình phụ thuộc vào nhà sáng lập sang cấu trúc hiện đại, linh hoạt hơn, phù hợp bối cảnh mới nhưng vẫn duy trì các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982) tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Western Washington (Mỹ). Ông là con trai của nhà sáng lập Novaland Bùi Thành Nhơn.

Ông Quân gia nhập Novaland từ năm 2007 khi 25 tuổi và đã đảm nhiệm nhiều vị trí như Tổng giám đốc Novaland (2007-2012), thành viên HĐQT Novaland (2009-2017), Phó chủ tịch HĐQT NovaGroup (2015-6/2022 và 5/2025-4/2026), thành viên HĐQT Nova Holding (2021-2022) và Phó chủ tịch HĐQT Nova Holding (từ 2022 đến nay).

Gần đây, ông Quân cũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT NovaGroup.

Cùng với thay đổi nhân sự cấp cao, HĐQT Novaland thống nhất thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG, do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch. Ủy ban này có vai trò tham mưu định hướng phát triển trung và dài hạn, đồng thời giám sát việc triển khai các tiêu chuẩn phát triển bền vững trong toàn hệ thống.

Theo doanh nghiệp, việc phân tách vai trò giữa Chủ tịch HĐQT và người đứng đầu Ủy ban Chiến lược - ESG cho thấy định hướng giữ lại vai trò của nhà sáng lập trong việc hoạch định chiến lược. Song song đó, công ty sẽ tiếp tục tái cấu trúc nội bộ, tập trung củng cố nguồn nhân lực và nâng cấp hệ thống quản trị theo hướng số hóa.

Novaland khẳng định doanh nghiệp đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất và đang từng bước chuyển mình từ giai đoạn phục hồi sang chu kỳ phát triển bền vững, nỗ lực đảm bảo quyền lợi cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư.

Năm nay, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng , gấp hơn 3 lần năm ngoái, và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng . Công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2025 nhằm ưu tiên nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông, ông Nhơn cho biết trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tập trung hoàn thiện và nỗ lực thực hiện các cam kết tại những dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, cùng các dự án ở trung tâm TP.HCM như The Grand Manhattan, Victoria Village, The Park Avenue.

Trong năm 2026, Novaland dự kiến bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, cấp 4.300 giấy chứng nhận và mở bán mới 2.100 sản phẩm. Doanh nghiệp cũng cho biết đang sở hữu trên 2.400 ha quỹ đất chưa triển khai và sẽ lựa chọn phát triển có chọn lọc, ưu tiên các dự án có khả năng tạo dòng tiền và giá trị dài hạn.