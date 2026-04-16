Ông Bùi Cao Nhật Quân thay cha làm Chủ tịch HĐQT NovaGroup

NovaGroup đã bổ nhiệm ông Bùi Cao Nhật Quân làm Chủ tịch HĐQT, thay ông Bùi Thành Nhơn theo kế hoạch chuyển giao lãnh đạo đã được doanh nghiệp xây dựng trước đó.

Ông Bùi Thành Nhơn nhường ghế Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho con trai Bùi Cao Nhật Quân. Ảnh: NovaGroup.

Ngày 16/4, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Nova Holding, nhà sáng lập NovaGroup và Novaland - đã chính thức chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân.

Theo doanh nghiệp, đây là bước đi đã được chuẩn bị trong lộ trình dài hạn, nhằm đảm bảo tính kế thừa và duy trì sự liên tục trong điều hành khi bối cảnh thị trường thay đổi.

Việc ông Quân đảm nhiệm vai trò mới này không quá bất ngờ. Trước đó, giữa tháng 3, ông Quân đã tái xuất tại lễ ký kết giữa Novaland và LPBank với vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland, qua đó phát đi tín hiệu trở lại và khả năng tham gia sâu hơn vào hoạt động của hệ sinh thái NovaGroup.

Novaland là một trong 3 trụ cột của NovaGroup, bên cạnh mảng dịch vụ - du lịch - giải trí (Nova Service Group) và nông nghiệp - tiêu dùng (Nova Consumer Group). Sự dịch chuyển nhân sự cấp cao tại NovaGroup vì vậy cũng gắn chặt với định hướng điều hành ở trụ cột bất động sản.

Ông Bùi Cao Nhật Quân sinh năm 1982 tại Đồng Tháp, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Western Washington (Mỹ), làm việc tại Novaland từ năm 2007 khi mới 25 tuổi. Giai đoạn 2015-2017, ông từng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2017, ông Bùi Cao Nhật Quân bất ngờ rút khỏi toàn bộ các chức vụ chủ chốt tại tập đoàn này.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, ông Quân không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào tại Novaland. Tuy vậy, ông vẫn là cổ đông khi trực tiếp sở hữu hơn 75 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 3,678% vốn điều lệ.

Song song với việc chuyển giao ghế chủ tịch, NovaGroup cũng kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Các nhân sự được bổ nhiệm gồm ông Dương Văn Bắc - Thành viên HĐQT, bà Trần Thị Thanh Vân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc NovaGroup, bà Trương Thị Hoàng Lan - Phó tổng giám đốc đầu tư và bà Phạm Thị Hồng Nhung - Phó tổng giám đốc vận hành.

Trong đó, bà Trần Thị Thanh Vân hiện đồng thời là Phó tổng giám đốc Novaland, có hơn 17 năm gắn bó với hệ sinh thái NovaGroup và tham gia sâu vào quá trình tái cấu trúc giai đoạn 2023-2025.

Bà Trương Thị Hoàng Lan gia nhập NovaGroup từ tháng 3, có nền tảng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc tại TPBank.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Hồng Nhung hiện là Trưởng ban Hệ thống Tập đoàn, Thành viên HĐQT Novaland kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Nova Service Group.