Novaland báo lãi hơn 1.800 tỷ đồng sau kiểm toán

Novaland ghi nhận lãi ròng 1.861 tỷ đồng trong báo cáo tài chính kiểm toán 2025, tăng nhẹ so với số tự lập, chủ yếu nhờ hoàn nhập các khoản dự phòng liên quan nghĩa vụ đất đai.

Novaland khẳng định có khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đến hạn trong 12 tháng tới. Ảnh: S.T.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 6.966 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.861 tỷ đồng , tăng nhẹ so với số liệu tự lập trước đó.

Trong công văn giải trình, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động khác trong năm tăng thêm 7.939 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc hoàn nhập các khoản đã trích lập nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất ghi nhận vào giá vốn hàng bán và hoàn nhập chi phí phạt chậm nộp thuế vào thu nhập khác.

Cụ thể, trong năm 2024, Novaland đã trích lập dự phòng đối với tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp liên quan đến dự án khu đất hơn 30 ha Nam Rạch Chiếc (phường Bình Trưng, TP.HCM) - tức dự án Lakeview City. Các khoản này trước đó được xác định theo phương án giá đất tại thời điểm tháng 4/2017.

Tuy nhiên, Novaland không đồng thuận với mốc thời gian này, do dự án được hình thành từ việc hoán đổi với khu đất 30,2 ha tại phường An Khánh - dự án mà doanh nghiệp đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2008 và bàn giao cho Nhà nước.

Dự án này đến nay đã được tháo gỡ vướng mắc sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Ngày 13/11/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trình UBND TP.HCM phương án giá đất cụ thể cho khu đất 30,1 ha tại Nam Rạch Chiếc. Theo đó, tổng giá trị quyền sử dụng đất của khu đất được xác định tại thời điểm tháng 11/2008 là khoảng 1.014 tỷ đồng , thấp hơn đáng kể so với mức dự phòng trước đó.

Trên cơ sở tờ trình này, ngày 29/11/2025, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND, phê duyệt giá đất cụ thể và xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của dự án Lakeview City, với thời điểm tính giá là tháng 11/2008.

Báo cáo kiểm toán cũng tiếp tục lưu ý về giả định hoạt động liên tục. Tuy nhiên, Novaland cho rằng đây là quan điểm thận trọng đã được nhấn mạnh trong các báo cáo kiểm toán từ năm 2022 đến nay. Trên thực tế, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động và triển khai tái cấu trúc toàn diện trong suốt giai đoạn này.

Báo cáo kiểm toán năm 2025 cũng ghi nhận một số chuyển biến tích cực, như việc doanh nghiệp đã đạt được các thỏa thuận ban đầu với chủ nợ và trái chủ với tổng giá trị khoảng 12.761 tỷ đồng , đồng thời các bên cho vay vẫn tiếp tục đồng hành và sẵn sàng xem xét gia hạn.

Song song đó, Novaland đẩy mạnh kế hoạch thanh lý tài sản với tổng giá trị dự kiến 18.541 tỷ đồng , trong đó đã thu về 2.441 tỷ đồng từ các giao dịch hoàn tất, ký hợp đồng nguyên tắc cho 4 tài sản trị giá 3.931 tỷ đồng , đang hoàn tất chuyển nhượng 5 tài sản trị giá 10.343 tỷ đồng và nhận được đề nghị không ràng buộc đối với 4 tài sản khác trị giá 1.468 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cũng cho biết đang tích cực hoàn thiện pháp lý các dự án trọng điểm, chuẩn bị nguồn lực để triển khai xây dựng và kỳ vọng đạt đủ điều kiện mở bán trong vòng 12 tháng tới.

Bên cạnh đó, Novaland đã được phê duyệt hạn mức tín dụng mới khoảng 19.690 tỷ đồng , trong đó đã giải ngân hơn 6.000 tỷ và phần còn lại dự kiến tiếp tục được rót vốn trong thời gian tới để triển khai các dự án. Các cổ đông lớn cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính khi cần thiết nhằm đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ đến hạn và duy trì hoạt động liên tục.

Trên cơ sở các kết quả đạt được cùng kỳ vọng về việc tháo gỡ khó khăn chung của thị trường bất động sản, Novaland cho rằng doanh nghiệp có khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đến hạn trong 12 tháng tới.