'Novaland đã trở lại'

Sau giai đoạn tái cấu trúc kéo dài, lãnh đạo Novaland cho biết doanh nghiệp đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, đang quay lại "đường đua" và hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới.

Trọng tâm năm 2026 của Novaland là khôi phục dòng tiền và thực hiện các cam kết với khách hàng, nhà đầu tư. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, ban lãnh đạo Novaland (HoSE: NVL) cho biết doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Từ "bờ vực" mất thanh khoản cách đây 3 năm, đến nay, quá trình tái cấu trúc toàn diện đã cơ bản hoàn tất.

Trên nền tảng đó, ông Võ Quốc Đức, Giám đốc tài chính Novaland nhìn nhận doanh nghiệp đang chuyển từ trạng thái "sống sót" sang giai đoạn phát triển, với trọng tâm là khôi phục dòng tiền và thực hiện các cam kết với khách hàng, nhà đầu tư.

"Chúng tôi từng bị loại khỏi cuộc đua, nhưng nay đã quay trở lại. Điều quan trọng nhất lúc này là nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng, nhà đầu tư, trái chủ và cổ đông", ông nói.

Mục tiêu doanh thu tăng gấp 3

Theo lãnh đạo Novaland, việc chuyển trạng thái sẽ thể hiện rõ trong năm 2026 - thời điểm được xem là "năm bản lề" khi dòng tiền bắt đầu dịch chuyển sang hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến đẩy mạnh triển khai và ghi nhận nguồn thu từ các dự án trọng điểm. Tại TP.HCM, hai dự án Grand Manhattan (phường Cô Giang) và Victoria Village (phường Cát Lái) sẽ được bàn giao trong năm nay. Đồng thời, Palm City (phường Long Trường, Long Phước) và The Park Avenue (phường Phú Thọ) dự kiến khởi công trong vài tháng tới và bàn giao vào năm sau.

Dự án Grand Manhattan (phường Cô Giang) của Novaland dự kiến bàn giao trong năm nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở Đồng Nai, dự án trọng điểm của tập đoàn là Aqua City dự kiến có giấy phép bán hàng vào cuối quý II hoặc đầu quý III. "Trong hơn 13.000 sản phẩm tại dự án, khoảng 10.000 căn đã được tiêu thụ, khi hoàn tất pháp lý, doanh nghiệp sẽ chuyển sang ký hợp đồng mua bán để thu hồi các khoản phải thu", ông Đức bổ sung.

Tương tự, dự án NovaWorld Phan Thiết đã được chấp thuận chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần và đang trong quá trình xác định giá đất, dự kiến hoàn tất trong quý II. Dự án NovaWorld Hồ Tràm cũng gần hoàn tất các thủ tục pháp lý còn lại, với phần còn lại dự kiến hoàn thành trong quý III.

Với tiến độ này, Novaland dự kiến trong năm nay sẽ bàn giao hơn 2.600 sản phẩm và mở bán mới hơn 2.100 sản phẩm, với nguồn thu chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm.

Dù vậy, theo lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2026 mới chỉ ghi nhận một phần kết quả, trong khi "điểm rơi" doanh thu và lợi nhuận sẽ rõ nét từ năm 2027, khi các dự án lớn bước vào giai đoạn bàn giao đồng loạt. Lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu từ các dự án đang triển khai ước tính đạt hơn 470.000 tỷ đồng .

Trên cơ sở đó, tại Đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức ngày 23/4, Novaland sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng , gấp hơn 3 lần năm 2025, và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.852 tỷ đồng .

Theo ông Võ Quốc Đức, kế hoạch này đã được cân nhắc kỹ lưỡng theo hướng thận trọng, có tính đến các yếu tố vĩ mô như biến động tỷ giá, giá dầu và chi phí xây dựng.

Novaland có nhiều tài sản hơn nợ

Về tài chính, cấu trúc nợ của Novaland đang dần cải thiện theo hướng giảm áp lực ngắn hạn. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã giảm khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022, đồng thời cắt giảm hơn 3.300 tỷ đồng dư nợ thông qua hoán đổi cổ phiếu và chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế.

Song song đó, các khoản vay mới tiếp tục được giải ngân, với tổng hạn mức tín dụng đã cấp và dự kiến cấp thêm gần 30.500 tỷ đồng , phục vụ triển khai dự án.

Sau hơn 3 năm tái cấu trúc, doanh nghiệp cho biết không phát sinh nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trong nước và vẫn duy trì được sự đồng hành từ các ngân hàng. Với dư nợ quốc tế, Novaland đang tiếp tục đàm phán gia hạn do cấu trúc phức tạp và cần sự tham gia của nhiều bên tư vấn.

Đáng chú ý, ông Võ Quốc Đức khẳng định giá trị thị trường của danh mục tài sản hiện tại "dư dả để có thể thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ". Tuy nhiên, doanh nghiệp chấp nhận gia tăng chi phí tài chính trong ngắn hạn, với kỳ vọng giá trị bất động sản trong trung và dài hạn sẽ đủ bù đắp các khoản chi phí này.

Ngoài ra, để đón đầu giai đoạn hậu tái cấu trúc, Novaland định hướng mở rộng quỹ đất gắn với các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng trọng điểm và xu hướng đô thị hóa. Hiện doanh nghiệp còn hơn 2.400 ha quỹ đất chưa triển khai tại các khu vực giàu tiềm năng.

Chiến lược sản phẩm cũng được điều chỉnh, trong đó bất động sản đô thị được xác định là trụ cột, tập trung vào nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính như tái cấu trúc lịch thanh toán, huy động vốn chủ sở hữu và sử dụng các công cụ nợ nhằm đảm bảo nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.