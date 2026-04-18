Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào HĐQT Novaland

Novaland vừa trình phương án bầu bổ sung thay thế 3 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ năm 2026. Trong đó, ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử làm thành viên HĐQT.

Trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ diễn ra vào ngày 23/4, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) công bố bổ sung tài liệu họp, bao gồm danh sách ứng viên HĐQT, phương án thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, kế hoạch phát hành ESOP 2026 và nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Đáng chú ý, tại đại hội năm nay, Novaland trình phương án bầu bổ sung nhằm thay thế 3 thành viên HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ trong năm 2026. Trong danh sách ứng viên, ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch Hội đồng Điều hành Novaland - được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982) tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Western Washington (Mỹ). Ông là con trai của nhà sáng lập Novaland Bùi Thành Nhơn.

Ông Nhơn gia nhập Novaland từ năm 2007 khi 25 tuổi và đã đảm nhiệm nhiều vị trí như Tổng giám đốc Novaland (2007-2012), thành viên HĐQT Novaland (2009-2017), Phó chủ tịch HĐQT NovaGroup (2015-6/2022 và 5/2025-4/2026), thành viên HĐQT Nova Holding (2021-2022) và Phó chủ tịch HĐQT Nova Holding (từ 2022 đến nay).

Trước đó vài ngày, ông Quân đã chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT NovaGroup. Theo Novaland, đây là bước chuyển giao đã được hoạch định trong chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo tính kế thừa, liên tục và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới.

Ngày 16/4, NovaGroup đã bổ nhiệm ông Bùi Cao Nhật Quân làm Chủ tịch HĐQT, thay ông Bùi Thành Nhơn. Ảnh: NVL.

Sau chuyển giao, ông Bùi Thành Nhơn - nhà sáng lập NovaGroup và Novaland - giữ vai trò Chủ tịch Nova Holding, công ty mẹ nắm cổ phần chi phối NovaGroup.

Tại Novaland, ông Nhơn hiện là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - ESG và Chủ tịch Ủy ban Nhân sự, tiếp tục định hướng chiến lược, dẫn dắt tầm nhìn dài hạn và giám sát việc tích hợp ESG trong hoạt động quản trị, vận hành của tập đoàn. Ông cũng sẽ đồng hành cùng ban lãnh đạo nhằm đảm bảo sự ổn định xuyên suốt.

Ngoài vị trí này, ông Quân còn được giới thiệu là Phó chủ tịch HĐQT CTCP Nova Holding; Chủ tịch HĐQT CTCP BQ Capital và Thành viên HĐQT CTCP Diamond Properties.

Bên cạnh ông Quân, danh sách ứng viên HĐQT Novaland còn có ông Hoàng Đức Hùng (ứng viên thành viên độc lập HĐQT) và ông Phạm Tiến Vân (ứng viên thành viên HĐQT), đều là những gương mặt quen thuộc tại Novaland trong nhiều năm qua.

Về kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2026, Novaland dự kiến thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ tối đa 40:3 (cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới). Tổng lượng phát hành tối đa khoảng 167,6 triệu cổ phiếu, không bị hạn chế chuyển nhượng. Doanh nghiệp cho biết sẽ ưu tiên triển khai phương án này trước các đợt phát hành khác, nhưng vẫn linh hoạt tùy theo điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, công ty cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026, với quy mô dự kiến khoảng 111,7 triệu cổ phiếu, tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá phát hành tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được dự kiến dùng để bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động kinh doanh. Thời gian thực hiện trong năm 2026.