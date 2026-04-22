Diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland

  • Thứ tư, 22/4/2026 21:51 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Ông Phạm Gia Chi Bảo xuất hiện với vai trò Phó tổng giám đốc Phát triển đầu tư của Novaland, trong một buổi làm việc với UBND xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng chiều 22/4.

Diễn viên Chi Bảo đại diện Novaland làm việc với xã Nam Ban Lâm Hà. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Chiều 22/4, UBND xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Novaland và các sở, ngành, địa phương liền kề về thu hút đầu tư và định hướng công tác quy hoạch trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Novaland đã đề xuất nghiên cứu phát triển khu đô thị thông minh tại Nam Ban Lâm Hà kết hợp với khu du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng tại khu vực lân cận Hiệp Thạnh, quy mô dự kiến 5.000-7.000 ha.

Trong đó, định hướng hình thành các phân khu chức năng như khu đô thị ứng dụng công nghệ số, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp thể thao - giải trí, khu chăm sóc sức khỏe và an dưỡng.

Doanh nghiệp đề xuất hai xã Nam Ban Lâm Hà và Hiệp Thạnh xem xét, đồng thuận để báo cáo các sở, ngành và UBND tỉnh, từ đó bổ sung vào quy hoạch tỉnh, làm cơ sở hoàn thiện các điều kiện pháp lý cho việc triển khai đầu tư trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đoàn công tác của Novaland tại buổi làm việc có sự xuất hiện của ông Phạm Gia Chi Bảo (thường được biết đến là diễn viên Chi Bảo) trong vai trò Phó tổng giám đốc Phát triển đầu tư, trưởng đoàn công tác của tập đoàn.

Trước đó, ông Chi Bảo từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Novaland Đất Tâm từ năm 2022. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2022, đặt trụ sở tại quận 3, TP.HCM (nay là phường Xuân Hòa), với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Trong cơ cấu sở hữu, Novaland nắm 51% vốn, phần còn lại thuộc về CTCP Đầu tư Đất Tâm.

Ngoài Novaland Đất Tâm, ông Chi Bảo còn đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, giáo dục và du lịch nghỉ dưỡng như CTCP Đất Tâm, CTCP Giáo dục Hiểu về Trái Tim, CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Côn Đảo, CTCP Nghỉ dưỡng và sân golf Tà Đùng hay CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Hồ Lắk cùng một số pháp nhân khác.

Minh Khánh

