Giá vàng thế giới vẫn yếu dù thị trường đang kỳ vọng về một bước đột phá nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran, sau khi Tehran gửi đề xuất đàm phán mới.

Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 1/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 7,9 USD xuống 4.613,4 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên lại tăng 0,4% lên 4.649,6 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, giá vàng giao ngay từng rơi thẳng đứng từ 4.628 USD /ounce xuống 4.562 USD /ounce. Vài giờ sau, giá phục hồi trở lại trên 4.650 USD nhưng dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, kim loại quý quay đầu giảm xuống 4.613,4 USD /ounce.

Đầu tuần này, giá vàng có thời điểm giảm đột ngột từ 4.708 USD xuống 4.676 USD /ounce, sau đó có nhịp phục hồi trở lại trên 4.706 USD /ounce rồi liên tục "trồi sụt" quanh vùng 4.690- 4.700 USD .

Trong phiên 28/4 (giờ Mỹ), giá vàng rớt mạnh xuống 4.562 USD /ounce và đến giữa tuần, kim quý tiếp tục giảm sâu xuống 4.514 USD /ounce - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Dù đã có nhịp phục hồi trở lại trên 4.630 USD , vàng vẫn không thể duy trì đà tăng và khép lại tuần ở mốc 4.613 USD /ounce. Như vậy tính chung trong một tuần qua, vàng đã mất gần 2% giá trị.

Ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận thị trường toàn cầu tại EverBank, cho biết những thông tin tích cực liên quan đến việc Mỹ đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự với Iran đã giúp vàng phục hồi từ vùng đáy thiết lập trong phiên.

"Nếu chiến tranh với Iran kết thúc, điều đó có thể tạo điều kiện để Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bắt đầu cắt giảm lãi suất trở lại, qua đó làm suy yếu đồng USD và đây là yếu tố hỗ trợ giá vàng", ông nói thêm.

Ngoài ra, chỉ số USD Index suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Về địa chính trị, tờ Wall Street Journal cho biết Tehran đã từ bỏ điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để quay lại bàn đàm phán, đó là yêu cầu Washington chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran trước khi nối lại đối thoại. Đồng thời, nước này cũng bày tỏ sẵn sàng gặp Mỹ tại thủ đô Islamabad (Pakistan) sớm nhất vào ngày 4/5 (giờ địa phương).

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 3% lên 75,91 USD /ounce. Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định triển vọng dài hạn của bạc vẫn được hỗ trợ bởi năm thứ 6 liên tiếp thị trường thiếu hụt nguồn cung.

Ngoài ra, bạch kim tăng 0,3% lên 1.992,05 USD /ounce, trong khi palladium tăng 0,6% lên 1.532,79 USD /ounce.