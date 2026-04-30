Giá vàng thấp nhất 3 tháng qua

  Thứ năm, 30/4/2026 11:38 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Sáng nay (30/4), giá vàng trong nước ở mức thấp nhất trong 3 tháng qua, giao dịch sôi động tại nhiều cửa hàng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng đi ngang so với sáng qua. Vàng nhẫn Phú Quý hiện được giao dịch ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu giá 163 - 166 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tại Mi Hồng giao dịch quanh mức 163,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC ở mốc 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang ở mức thấp nhất trong vòng 3 tháng đã kích thích nhu cầu mua vào. Tại nhiều cửa hàng, cảnh người dân xếp hàng chờ giao dịch tái diễn, cho thấy tâm lý “bắt đáy” đang lan rộng.

Theo báo cáo xu hướng nhu cầu vàng quý I/2026 của WGC, Việt Nam nổi lên là điểm sáng trong khu vực ASEAN. Tổng giá trị tiêu thụ vàng trang sức đạt 472 triệu USD, tăng tới 28% so với quý IV/2025 - mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

WGC nhận định, khi giá vàng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang các sản phẩm trang sức có hàm lượng vàng thấp hơn nhưng vẫn mang tính tích trữ.

Ngược lại, thị trường vàng miếng lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Nguồn cung hạn chế cùng giá cao khiến lượng vàng miếng tiêu thụ tại Việt Nam giảm tới 24%, xuống còn khoảng 9 tấn - mức giảm mạnh nhất trong khu vực.

Trên thị trường bạc, giá bạc thỏi tại Phú Quý hiện ở mức 76 triệu đồng/kg, đi ngang so với hôm qua, trong khi bạc Ancarat dao động quanh mốc 75 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá được niêm yết ở mức 26.138 - 26.368 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Theo Ngọc Mai/Tiền Phong

