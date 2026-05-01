Người mua vàng tháng 4 lỗ nặng

Giá vàng trong nước lao dốc mạnh sau giai đoạn tăng "nóng", trong khi chênh lệch giá mua - bán tiếp tục duy trì ở mức cao, khiến nhiều nhà đầu tư mua ở vùng đỉnh chịu khoản lỗ hàng chục triệu đồng mỗi lượng.

Sau giai đoạn tăng "nóng" đầu năm, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt điều chỉnh mạnh, kéo theo làn sóng thua lỗ của nhà đầu tư mua ở vùng đỉnh. Ảnh: Y Kiện.

Trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thị trường vàng trong nước tiếp tục lình xình khi giá vàng miếng được Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp trong nước niêm yết phổ biến quanh 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức thấp nhất trong khoảng một tháng trở lại đây của mặt hàng này.

Diễn biến này tạo ra sự tương phản rõ rệt, khi giá vàng miếng khởi đầu tháng 4 ở 175 - 178 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ sau một tháng, giá mặt hàng này đã “bốc hơi” khoảng 12 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng gần 7%. Nếu tính thêm chênh lệch mua - bán thường xuyên duy trì quanh 3 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư mua vàng đầu tháng 4 hiện chịu khoản lỗ tới 15 triệu đồng mỗi lượng.

Nhìn lại giai đoạn cuối tháng 3, khi giá vàng miếng lập đỉnh ở 187,9 triệu/lượng (mua) và 190,9 triệu đồng/lượng (bán). So với đỉnh này, giá vàng miếng hiện đã giảm gần 25 triệu đồng/lượng. Những người mua ở vùng đỉnh lịch sử đến nay đang ghi nhận khoản lỗ tới hơn 28 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 15%.

Tuy nhiên, so với vùng giá đầu năm quanh 151 - 153 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng hiện vẫn cao hơn khoảng 13 triệu đồng/lượng. Trừ đi chênh lệch mua - bán, nhà đầu tư nắm giữ từ đầu năm đến nay vẫn lãi khoảng 10 triệu đồng/lượng, tương đương mức sinh lời gần 7%.

GIÁ VÀNG MIẾNG LIÊN TIẾP GIẢM TRONG THÁNG 4 Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166

Cùng nhịp với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng trải qua một tháng giao dịch kém sôi động. Mặt hàng này mở đầu tháng 4 ở vùng 173 - 176 triệu/lượng, cũng là đỉnh của cả tháng trước khi liên tục trượt dốc về 163 - 166 triệu đồng/lượng vào phiên cuối tháng. Như vậy, chỉ trong một tháng, giá vàng nhẫn đã giảm khoảng 10 triệu đồng/lượng. Những người mua ở đầu tháng hiện “âm” khoảng 13 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức giảm gần 7%.

Đáng chú ý, vàng nhẫn từng có thời điểm lập đỉnh cao hơn nữa tại một số thương hiệu. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức 188,3 - 191,3 triệu đồng/lượng trong phiên 29/1. So với vùng đỉnh này, giá hiện đã giảm hơn 25 triệu đồng/lượng. Nhà đầu tư mua ở thời điểm đó đến nay phải “gồng lỗ” hơn 28 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ ròng khoảng 15%.

Dẫu vậy, nếu nhìn lại từ đầu năm khi vàng nhẫn giao dịch quanh 152 - 155 triệu đồng/lượng thì mức giá hiện tại vẫn cao hơn khoảng 11 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc những nhà đầu tư kiên nhẫn nắm giữ từ đầu năm vẫn đang có lãi khoảng 8 triệu đồng/lượng, tương đương mức sinh lời khoảng 5%.