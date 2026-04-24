Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà giảm thêm 500.000 đồng mỗi lượng vào sáng nay, kéo giá bán lùi sâu khỏi mốc 169 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục giảm trong 9 ngày qua. Ảnh: Đức Anh.

Sáng 24/4, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 166,2 - 168,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (10/4).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về dưới 169 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng đã giảm 9 phiên liên tiếp từ mốc 175,5 triệu đồng/lượng, tương đương với biên độ giảm tổng cộng gần 7 triệu đồng/lượng. Cộng chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra, người mua vàng miếng ở vùng cao này đã lỗ hơn 9 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỜI GIAN GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 171.5 170.1 169.5 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170.5 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 166.2 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170 169.2 168.7

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp trong nước cũng giảm giá tương đương vàng miếng hoặc giữ xu hướng đi ngang trong sáng nay. Công ty SJC hiện giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1-5 ở mức 166,5 - 169 triệu đồng/lượng.

DOJI, Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn trơn của Phú Quý cùng giao dịch tại 165,7 - 168,7 triệu/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, vàng nhẫn 999 không thay đổi giá so với thời điểm chốt phiên hôm qua, hiện neo chắc chắn ở 167,7 - 169,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm còn 166,2 - 169,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới giảm hơn 10 USD (-0,2%) xuống vùng 4.680 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.