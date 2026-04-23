Giá vàng thế giới suy yếu trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Chốt phiên giao dịch 22/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 19,9 USD xuống 4.738,9 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ lại chốt phiên tăng 0,7% lên 4.753 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, giá vàng có thời điểm giảm sâu xuống 4.696 USD /ounce. Sau đó vài giờ, giá vàng tăng trở lại trên 4.750 USD nhờ lực mua bắt đáy trên thị trường. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi hiện tại, giá kim quý đã quay đầu giảm nhẹ 29 USD xuống 4.709 USD /ounce.

"Lực mua bắt đáy sau đợt giảm mạnh hôm 21/4 đang xuất hiện rõ trên thị trường vàng và bạc", Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định giá vàng đang được "giải tỏa" phần nào nhờ kỳ vọng tình hình tại eo biển Hormuz sẽ được xử lý sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, diễn biến vẫn rất mong manh và khó đoán.

Giá vàng đã giảm khoảng 11% kể từ khi xung đột Mỹ-Israel với Iran nổ ra vào ngày 28/2. Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại không sinh lợi này.

Về mặt địa chính trị, Iran đã bắt giữ 2 tàu tại eo biển Hormuz vào ngày 22/4 (giờ địa phương), trong khi Mỹ tuyên bố lệnh phong tỏa đối với Iran sẽ tiếp tục. Một nguồn tin cho biết ông Trump chưa đặt ra mốc thời gian cho lệnh ngừng bắn, đồng thời cả 2 nước vẫn chưa phát tín hiệu về việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, theo Reuters.

Bên cạnh đó, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon cũng đối mặt với áp lực khi có ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Lebanon.

Mặt khác, ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho biết ông không đưa ra bất kỳ cam kết nào với ông Trump về việc cắt giảm lãi suất, đồng thời trấn an các thượng nghị sĩ Mỹ đang xem xét việc phê chuẩn rằng ông sẽ hành động độc lập với Nhà Trắng.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,4% lên 77,8 USD /ounce, bạch kim tăng 2,1% lên 2.079,8 USD /ounce và palladium tăng 1,3% lên 1.553,43 USD /ounce.