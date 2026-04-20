Giá vàng thế giới rớt mạnh

Giá vàng thế giới lao dốc sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran và giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Tehran tuyên bố sẽ đáp trả.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 19/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới có thời điểm giảm xuống 4.740 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Mở đầu phiên giao dịch đang diễn ra ngày 19/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi thẳng đứng từ 4.830 USD /ounce xuống 4.771 USD /ounce, tức mất hơn 1,2% giá trị.

Vài giờ sau, giá vàng liên tục giằng co giữa 4.770- 4.780 USD /ounce và có thời điểm thậm chí lao dốc xuống 4.740 USD /ounce. Hiện, kim loại quý đã có nhịp phục hồi nhẹ so với vùng đáy được thiết lập trong phiên, dao động quanh 4.810 USD /ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng giảm 1,65% xuống 4.798 USD /ounce.

Đà giảm mạnh của giá vàng liên quan đến việc đồng USD phục hồi từ mức thấp khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Cụ thể, chỉ số USD/Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, đã tăng 0,12% lên 98,3.

Ngoài ra, thị trường trái phiếu Mỹ cũng đảo chiều sau khi trải qua phiên biến động mạnh vào cuối tuần trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, từng giảm 6,5 điểm cơ bản, đã tăng trở lại 3,2 điểm cơ bản, tương đương hơn 4,2%.

"Kịch bản cơ sở của chúng tôi vẫn là chiến tranh sẽ được giải quyết. Tổng thống Donald Trump vẫn tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11", ông Paul Chew, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Phillip Securities (Singapore), nhận định trong một báo cáo.

Về tình hình chính trị, lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Iran, dự kiến kéo dài đến ngày 21/4 (giờ địa phương), đang bị đặt dấu hỏi sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran và giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Tehran tuyên bố sẽ đáp trả, theo Reuters.

Mới đây, hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin nước này đã bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình mới với Mỹ, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cử đặc phái viên tới Pakistan để đàm phán và sẽ tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran nếu nước này không chấp nhận các điều kiện của Mỹ.

Trong khi đó, Iran cũng tái áp đặt việc đóng cửa trên thực tế đối với eo biển Hormuz, dù dữ liệu từ Kpler cho thấy hơn 20 tàu chở dầu, kim loại, khí đốt và phân bón đã đi qua tuyến này vào ngày 18/4 (giờ địa phương), ngày có lưu lượng cao nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay.

Tâm điểm tuần này của thị trường sẽ là báo cáo doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng theo dõi dữ liệu doanh số bán nhà chờ xử lý - chỉ báo quan trọng phản ánh sức khỏe của thị trường bất động sản, vốn nhạy cảm với biến động lãi suất.

Đáng chú ý, phiên điều trần tại Thượng viện nhằm xem xét đề cử ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng dự kiến diễn ra đầu tuần này. Ông Warsh được kỳ vọng đưa ra quan điểm ôn hòa về chính sách tiền tệ, qua đó có thể tạo thêm lực đỡ cho giá vàng.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,13% xuống 79,79 USD /ounce, trong khi bạch kim giảm 0,43% xuống 2.091 USD /ounce còn palladium giảm 0,65% xuống 1.532 USD /ounce.