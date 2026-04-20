Tăng 4 tuần liên tiếp, giá vàng tuần này sẽ ra sao?

Giá vàng đã duy trì đà tăng tuần thứ 4 liên tiếp nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Khảo sát cho thấy Phố Wall đang nghiêng về kịch bản tăng giá trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp đà tăng trong tuần này.

Thị trường vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch vừa qua, đánh dấu tuần tăng thứ 4 liên tiếp, được hỗ trợ bởi thông tin ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, cùng với việc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại hoàn toàn vào cuối tuần.

Giá vàng tăng 4 tuần liên tiếp

Trong tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu tại mốc 4.677 USD /ounce. Lực mua sớm xuất hiện đã đẩy giá mặt hàng này hồi phục lên mốc 4.715 USD /ounce trong phiên giao dịch sớm tại thị trường châu Á.

Trong các phiên đầu tuần, giá vàng giao ngay nhanh chóng tăng lên vùng 4.790 USD /ounce và áp sát ngưỡng 4.800 USD . Đà tăng sau đó được nối dài, đưa giá vượt ngưỡng tâm lý quan trọng này, đạt trên 4.850 USD /ounce.

Trong các phiên giữa tuần, thị trường chuyển sang trạng thái đi ngang, giá vàng chủ yếu dao động quanh vùng 4.800 USD /ounce với biên độ 20- 30 USD . Biến động mạnh nhất diễn ra vào sáng thứ Sáu (giờ Mỹ) khi giá kim quý giảm về dưới vùng 4.790 USD /ounce, trước khi bật tăng mạnh lên trên 4.890 USD /ounce chỉ trong khoảng hai giờ. Đà tăng này diễn ra cùng thời điểm Iran tuyên bố mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn, cùng với xác nhận từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù nhiều lần kiểm định thành công vùng hỗ trợ quanh 4.850 USD /ounce trong phiên cuối tuần, giá vàng không thể chinh phục mốc 4.900 USD /ounce. Áp lực chốt lời gia tăng trước khi đóng cửa đã kéo giá lùi về 4.829 USD /ounce, khép lại tuần giao dịch trong trạng thái giảm nhẹ. Dù vậy, tính trong cả tuần, giá vàng thế giới vẫn tăng hơn 3,2%, đánh dấu tuần tăng thứ 4 liên tiếp.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy cả giới chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều đánh giá lạc quan về triển vọng của giá vàng tuần này.

Trong số 10 nhà phân tích Phố Wall tham gia dự báo giá vàng tuần này, có tới 8 người (chiếm 80%) dự báo giá sẽ tăng; trong khi chỉ 2 người dự báo giá giảm (chiếm 20%); và không có ý kiến nào cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, kết quả khảo sát trực tuyến với 47 người tham gia cũng phản ánh tâm lý tích cực hơn. Trong đó, có 33 nhà giao dịch (chiếm 70%) dự báo giá vàng sẽ tăng, 9 người (chiếm 19%) cho rằng giá sẽ giảm và 5 người còn lại (chiếm 11%) nhận định thị trường đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN NÀY Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 80 0 20 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

70 11 19

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông có dấu hiệu "hạ nhiệt", thị trường vàng được dự báo chuyển trọng tâm về các chỉ báo kinh tế Mỹ - yếu tố then chốt định hình kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo đó, tâm điểm tuần này sẽ là báo cáo doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ. Thị trường cũng theo dõi dữ liệu doanh số bán nhà chờ xử lý - chỉ báo quan trọng phản ánh sức khỏe của thị trường bất động sản, vốn nhạy cảm với biến động lãi suất.

Đáng chú ý, phiên điều trần tại Thượng viện nhằm xem xét đề cử ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Fed cũng dự kiến diễn ra đầu tuần này. Ông Warsh được kỳ vọng đưa ra quan điểm ôn hòa về chính sách tiền tệ, qua đó có thể tạo thêm lực đỡ cho giá vàng.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng sẽ chờ đợi các báo cáo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ; chỉ số PMI Flash S&P Global Composite tháng 4; khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 4 do Đại học Michigan công bố...

Giá vàng dự báo tiến gần mốc 5.000 USD /ounce

Tuần này, nhiều chuyên gia đưa góc nhìn tích cực về giá vàng, nhất là sau chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng có nhiều dư địa đi lên. Theo ông, lực bán từ các ngân hàng trung ương có thể suy giảm, trong khi nhu cầu mua vẫn duy trì, đặc biệt từ các quốc gia như Trung Quốc và Ba Lan. Các chỉ báo cũng đang ủng hộ xu hướng tăng, với vùng kháng cự đáng chú ý gần mốc 5.000 USD /ounce. Tuy nhiên, ông lưu ý vàng hiện giao dịch giống một tài sản rủi ro hơn là “hầm trú ẩn”.

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, nhận định vàng đang hưởng lợi từ triển vọng ôn hòa tại Trung Đông. Ông cho rằng áp lực từng đè nặng lên giá kim quý đang dần suy yếu. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn còn hiện hữu, các quốc gia có xu hướng gia tăng dự trữ, qua đó củng cố vai trò dài hạn của vàng. Ông Button cũng không loại trừ khả năng giá vàng tiến tới mốc 5.000 USD /ounce, đặc biệt nếu chính sách tiền tệ của Fed trở nên ôn hòa hơn.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco, giữ quan điểm tích cực về mặt kỹ thuật với giá vàng. Ông cho rằng mục tiêu tăng giá tiếp theo của mặt hàng này là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự mạnh 5.000 USD /ounce, trong khi vùng 4.500 USD /ounce đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Trong ngắn hạn, các mốc cần theo dõi là kháng cự tại 4.895- 4.950 USD /ounce và hỗ trợ tại 4.750- 4.700 USD /ounce.