Quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa mua hàng chục tấn vàng

SPDR Gold Trust liên tiếp mua ròng vàng trong 4 ngày, nâng tổng lượng tích trữ lên trên 1.061 tấn, trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi và dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại.

SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - vừa báo cáo mua ròng hơn 7,7 tấn vàng trong phiên 17/4, nâng tổng lượng nắm giữ lên trên 1.061 tấn, theo cập nhật từ Binance. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp quỹ vàng này gia tăng tích trữ, với tổng khối lượng mua ròng đạt khoảng 13,4 tấn, cho thấy xu hướng quay trở lại của dòng tiền tổ chức đối với kim loại quý.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục phục hồi và chinh phục nhiều mốc tâm lý quan trọng, khép lại tuần này ở mức 4.829 USD /ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng gần 2%. Nếu nhìn xa hơn, kể từ vùng đáy 4.400 USD /ounce ghi nhận ngày 23/3, kim loại quý này đã bật tăng khoảng 9% chỉ trong chưa đầy một tháng.

Theo ông Ernest Hoffman, chuyên gia tài chính tại Kitco News, diễn biến tích cực của giá vàng trong tuần qua phản ánh trạng thái giằng co của thị trường, khi nhà đầu tư phải cân nhắc giữa các tín hiệu trái chiều: dữ liệu tâm lý thị trường suy yếu, trong khi các chỉ số kinh tế thực vẫn duy trì sự vững vàng.

Đáng chú ý, thông tin công bố sáng 17/4 về việc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, với điều kiện các thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Lebanon và Iran - Mỹ được duy trì, đã góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Diễn biến này không chỉ hỗ trợ thị trường chứng khoán mà còn tạo lực đẩy để giá vàng tăng theo.

Bước sang tuần tới, tâm điểm của thị trường sẽ hướng đến dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3 tại thị trường Mỹ. Dù các số liệu gần đây nhìn chung vẫn cho thấy sự ổn định, nhiều chuyên gia bắt đầu dự báo khả năng suy yếu sau giai đoạn tăng trưởng bất ngờ trước đó.

Với vàng, số liệu mạnh hơn kỳ vọng có thể gây áp lực do củng cố triển vọng duy trì lãi suất cao lâu hơn, trong khi dữ liệu kém tích cực lại có thể hỗ trợ giá kim loại quý.

Tiếp đó, thị trường sẽ theo dõi dữ liệu doanh số bán nhà chờ bán trong tháng 3 nhằm đánh giá sức khỏe của lĩnh vực bất động sản, vốn nhạy cảm với lãi suất. Các nhà phân tích ghi nhận thị trường này vẫn đối mặt nhiều thách thức khi chi phí vật liệu xây dựng biến động và môi trường lãi suất cao kéo dài. Nếu lĩnh vực nhà ở tiếp tục suy yếu, điều này có thể củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách trong tương lai - yếu tố thường có lợi cho giá vàng.

Một sự kiện đáng chú ý khác là phiên điều trần phê chuẩn ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến diễn ra vào đầu tuần. Phiên điều trần đang thu hút sự chú ý khi thị trường vẫn theo dõi sát các quan điểm chính sách mà ông có thể đưa ra. Nếu xu hướng chính sách mang tính “ôn hòa” được nhấn mạnh, vàng có thể được hỗ trợ do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi giảm xuống.

Ngoài ra, báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần công bố vào giữa tuần sẽ cung cấp thêm tín hiệu về thị trường lao động Mỹ. Nếu số liệu bất ngờ tăng mạnh, lo ngại suy yếu kinh tế có thể gia tăng và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Khép lại tuần, thị trường sẽ hướng sự chú ý đến kết quả cuối cùng của khảo sát tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố. Chỉ số này đã suy giảm đáng kể kể từ khi căng thẳng địa chính trị leo thang, kéo theo kỳ vọng lạm phát tăng cao.

Ngay cả khi các dữ liệu kinh tế vẫn duy trì tích cực, sự suy yếu trong tâm lý tiêu dùng vẫn thường là yếu tố hỗ trợ giá vàng, khi phản ánh những rủi ro tiềm ẩn đối với triển vọng kinh tế.