Giá vàng trong nước vừa giảm thêm gần 1 triệu đồng

Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà giảm thêm gần 1 triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay, kéo giá bán xuống dưới vùng 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch sáng ngày 17/4. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sáng 17/4, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 167 - 170,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (10/4).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này tương ứng, đưa vàng miếng về dưới 171 triệu đồng/lượng.

Tuần này, giá vàng miếng từng có đợt tăng mạnh 4 triệu đồng từ mức 171,5 triệu/lượng hồi đầu tuần lên 175,5 triệu đồng phiên 15/4. Tuy nhiên, mốc 175,5 triệu/lượng cũng trở thành đỉnh giá của tuần này khi giá vàng miếng sau đó giảm liên tục về vùng hiện tại, tương đương mức giảm gần 5 triệu đồng mỗi lượng.

Đà giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán lên tới 3,5 triệu/lượng đang khiến những người mua vàng ở giá đỉnh phiên 15/4 chịu khoản lỗ hơn 8 triệu đồng mỗi lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 Giá mua triệu đồng/lượng 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 172.5 173.1 168 168 163 167.2 170.5 168.5 168.6 169.8 169.8 170.8 171.9 173.7 170 171 171.5 171.5 171.5 170.1 169.5 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170.5 170 167.7 167 Giá bán

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173 173.5 171.2 170.5

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt giảm mạnh giá giao dịch sáng nay. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 ở 166,5 - 170 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so với phiên liền trước.

Các doanh nghiệp khác cũng phổ biến giảm 500.000-700.000 đồng đối với mặt hàng vàng nhẫn. Sau điều chỉnh, DOJI, PNJ và Phú Quý cùng neo giá ở mức 167 - 170 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 166,5 - 170 triệu/lượng. Trong khi Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn ở 169 - 170,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới vừa có đợt giảm sâu xuống dưới vùng 4.770 USD /ounce trước khi hồi phục nhẹ về mốc hiện tại 4.789 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 153 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 18 triệu đồng/lượng.