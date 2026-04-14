Giá vàng tăng 2 triệu mỗi lượng

  • Thứ ba, 14/4/2026 10:00 (GMT+7)
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay (14/4), leo thẳng lên vùng 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch quanh vùng gần 173 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Các diễn biến phục hồi của giá vàng thế giới đang tác động tích cực lên giá vàng trong nước sáng nay (14/4). Theo đó, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận xu hướng phục hồi mạnh mẽ, hiện phổ biến giao dịch quanh vùng 173 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 170,5 - 173 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng ở chiều mua và tăng 1,5 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên liền trước (13/4).

Trên biểu đồ giá theo ngày, vàng miếng đã ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/4, khi giá bán ra mặt hàng này từng có thời điểm rơi xuống mức 171,5 triệu/lượng. Tuy nhiên, từ vùng đáy này, giá vàng miếng SJC đã bật tăng trở lại.

Dù vậy, so với mức giá 177 triệu đồng/lượng ghi nhận trong phiên 8/4, giá vàng miếng hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng. Đà giảm này cộng với chênh lệch giá mua bán doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng từ một tuần trước hiện vẫn lỗ gần 7 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự SJC, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng sáng nay như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá bán vàng miếng lên 173 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY
Nguồn: SJC.
Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với vàng nhẫn sáng nay. Theo đó, các doanh nghiệp đã đồng loạt nâng giá bán mặt hàng này thêm gần 2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC hiện giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 170,2 - 172,7 triệu/lượng.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở 169,7 - 172,7 triệu/lượng, PNJ niêm yết vàng nhẫn tròn ở 169,7 - 172,7 triệu đồng, trong khi DOJI giao dịch quanh 170 - 173 triệu đồng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện neo giá vàng nhẫn tròn ở mức 169,7 - 172,7 triệu/lượng. Còn tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng nổi tiếng Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn tại 171,2 - 172,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Kim loại quý thế giới đã tăng hơn 20 USD (+0,5%), hiện leo lên mốc 4.763 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 151,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sâu

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm cả triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng nay (13/4), hiện chỉ còn được giao dịch quanh 171 vùng triệu đồng/lượng.

25:1478 hôm qua

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng khi đồng USD mạnh lên và thị trường chuyển qua trạng thái lo lắng khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ.

25:1525 hôm qua

Thách thức của giá vàng

Thị trường vàng tuần qua diễn biến theo từng nhịp tin tức liên quan chiến sự Mỹ - Iran. Trong bối cảnh 2 bên không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình, giá vàng dự báo tiếp tục khó khăn.

29:1718 hôm qua

Hồng Nhung

Đọc tiếp

Vi sao gia vang bac o Viet Nam dat hon the gioi? hinh anh

Vì sao giá vàng bạc ở Việt Nam đắt hơn thế giới?

16:37 12/4/2026 16:37 12/4/2026

0

Ngày 12/4, giá vàng miếng phổ biến quanh mốc 172 triệu/lượng, giá bạc khoảng 78 triệu/kg. Chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới ở mức lớn: Vàng cao hơn khoảng 24 triệu/lượng, bạc đắt hơn 17 triệu/kg.

Gia vang trong nuoc chua ngung giam hinh anh

Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

09:55 11/4/2026 09:55 11/4/2026

0

Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà giảm thêm 300.000 đồng mỗi lượng vào sáng nay, kéo giá bán chạy quanh vùng 172 triệu đồng/lượng.

