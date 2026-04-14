Giá vàng tăng 2 triệu mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay (14/4), leo thẳng lên vùng 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch quanh vùng gần 173 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Các diễn biến phục hồi của giá vàng thế giới đang tác động tích cực lên giá vàng trong nước sáng nay (14/4). Theo đó, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận xu hướng phục hồi mạnh mẽ, hiện phổ biến giao dịch quanh vùng 173 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 170,5 - 173 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng ở chiều mua và tăng 1,5 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên liền trước (13/4).

Trên biểu đồ giá theo ngày, vàng miếng đã ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/4, khi giá bán ra mặt hàng này từng có thời điểm rơi xuống mức 171,5 triệu/lượng. Tuy nhiên, từ vùng đáy này, giá vàng miếng SJC đã bật tăng trở lại.

Dù vậy, so với mức giá 177 triệu đồng/lượng ghi nhận trong phiên 8/4, giá vàng miếng hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng. Đà giảm này cộng với chênh lệch giá mua bán doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng từ một tuần trước hiện vẫn lỗ gần 7 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự SJC, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng sáng nay như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá bán vàng miếng lên 173 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với vàng nhẫn sáng nay. Theo đó, các doanh nghiệp đã đồng loạt nâng giá bán mặt hàng này thêm gần 2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC hiện giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 170,2 - 172,7 triệu/lượng.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở 169,7 - 172,7 triệu/lượng, PNJ niêm yết vàng nhẫn tròn ở 169,7 - 172,7 triệu đồng, trong khi DOJI giao dịch quanh 170 - 173 triệu đồng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện neo giá vàng nhẫn tròn ở mức 169,7 - 172,7 triệu/lượng. Còn tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng nổi tiếng Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn tại 171,2 - 172,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Kim loại quý thế giới đã tăng hơn 20 USD (+0,5%), hiện leo lên mốc 4.763 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 151,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.