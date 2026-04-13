Giá vàng trong nước giảm sâu

Giá vàng trong nước suy yếu ngay khi mở cửa giao dịch phiên đầu tuần (13/4). Ảnh: Chí Hùng.
Trong phiên giao dịch sáng nay (13/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (12/4).
Cùng giờ sáng, các thương hiệu vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này về vùng 171,5 triệu đồng.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng đã giảm liên tục 5 ngày qua, từ vùng 177 triệu đồng/lượng về mức hiện tại. Mức giảm này cộng thêm chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng một tuần trước đến nay đã lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng.
DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|Giá bán
Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 168,2 - 171,2 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng giảm 700.000 đồng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn trơn của Phú Quý đều giao dịch ở 168,5 - 171,5 triệu/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đã giảm 200.000 đồng xuống còn 169,5 - 171,5 triệu/lượng.
Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay giảm hơn 1 triệu đồng, còn 168,5 - 171,5 triệu/lượng. PNJ giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 168,2 - 171,2 triệu/lượng.
Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới vừa giảm hơn 30 USD (-0,7%) xuống còn 4.717 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.
