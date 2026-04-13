Giá vàng trong nước giảm sâu

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm cả triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng nay (13/4), hiện chỉ còn được giao dịch quanh 171 vùng triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (13/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (12/4).

Cùng giờ sáng, các thương hiệu vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này về vùng 171,5 triệu đồng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng đã giảm liên tục 5 ngày qua, từ vùng 177 triệu đồng/lượng về mức hiện tại. Mức giảm này cộng thêm chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng một tuần trước đến nay đã lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC.

152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 169 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 183 176.1 176.1 171 171 166 170.2 173.5 171.5 171.6 172.8 172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 174.5 174.5 174.5 174.5 173.1 172.5 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 168,2 - 171,2 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng giảm 700.000 đồng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn trơn của Phú Quý đều giao dịch ở 168,5 - 171,5 triệu/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đã giảm 200.000 đồng xuống còn 169,5 - 171,5 triệu/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay giảm hơn 1 triệu đồng, còn 168,5 - 171,5 triệu/lượng. PNJ giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 168,2 - 171,2 triệu/lượng.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới vừa giảm hơn 30 USD (-0,7%) xuống còn 4.717 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 22 triệu đồng/lượng.